De ce este acuzat noul secretar de stat de la Cultură, Mădălin Voicu, de trafic de influenţă la Guvern. În ce stadiu este judecarea dosarului „Partida Romilor”

Fostul deputat Mădălin Voicu a fost numit vineri de către premierul Sorin Grindeanu în funcţia de secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Mădălin Voicu este judecat în dosarul „Fraudă la Partida Romilor” alături de fostul deputat Nicolae Păun.

Dosarul a fost trimis în judecată pe 26 iulie 2016, de către procurorii DNA. Un judecător de Cameră Preliminară de la Curtea Supremă a decis, pe 26 noiembrie 2016, să retrimită dosarul la DNA, pentru refacerea urmăririi penale şi corectarea rechizitoriului. Procurorii DNA au contestat această decizie, iar sentinţa definitivă, pe trimiterea la parchet a cazului/refacerea rechizitoriului şi anularea unor probe, este stabilită pe 3 februarie 2017.

Acuzaţiile DNA

Fostul deputat Mădălin Voicu este acuzat de trafic de influenţă, fals în declaraţii, spălare de bani şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în dosarul „Fraudă la Partida Romilor”, în care mai este acuzat şi fostul deputat Nicolae Păun, pentru că fondurile europene din două programe privind integrarea romilor ar fi fost folosite în alte scopuri decât cele declarate, inclusiv în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2012.

Voicu nu a mai candidat la alegerile parlamentare din 2016. În acelaşi dosar mai este judecată pentru spălare de bani pictoriţa Carmen Olteanu, soţia lui Mădălin Voicu.

Dragnea votase pentru ridicarea imunităţii

În februarie 2016, procurorii DNA au cerut Camerei Deputaţilor aviz pentru arestarea lui Voicu şi a lui Păun. Parlamentarii au aprobat doar arestarea lui Păun.

Şeful PSD, Liviu Dragnea (foto), declara atunci că a votat pentru ridicarea imunitţii lui Mădălin Voicu. „Din ce am înţeles de la colegii mei, unii au votat ca mine pentru ridicarea imunităţii, alţii au votat împotrivă. Situaţia e că de la toate partidele s-a votat şi pentru şi împotrivă", a detaliat Dragnea, citat de Agerpres.

Întrebat de jurnalişti dacă social-democraţii "au votat cu simpatie", Dragnea crede că "asta a contat". "Astăzi, de dimineaţă, discutând cu unii colegi de-ai voştri la Senat, chiar asta mi-au spus că, din ce au simţit, din ce au vorbit cu colegii mei, a existat o oarecare simpatie şi se pare că asta a contat", a spus preşedintele PSD.

„E din familie de Cantacuzino trebuie să stea acasă”

Nicolae Păun (foto, în momentul reţinerii) a fost arestat preventiv în acest dosar aproape 3 luni de zile.

„Îl avem pe Mădălin Voicu care e în stare de libertate, iar eu, care nu am lucrat niciodată, trebuie să fiu arestat 30 de zile. Am înţeles că e an electoral şi eu încurcam şi aşa trebuie să stau 30 de zile. S-ar putea să stau chiar 90 de zile. Oare cum dorm ei în seara asta când ştiu foarte bine că eu n-am luat un leu de la Partida Romilor? Eu, ţiganul din Ferentari, trebuie să merg în arest preventiv, domnul Mădălin Voicu, care e din familie de Cantacuzino trebuie să stea acasă, doamna Doina Tudor are control judiciar. Alţii n-au nicio măsură, iar eu le trag pe toate. Mădălin Voicu nu este în arest pentru că este iubit de Parlament, de lume. Eu nu m-am prezentat în Parlament ca să nu se lase loc de interpretare că cer colegilor clemenţă”, a declarat Păun înainte de a fi arestat.

Nicolae Păun a recunoscut că interceptările făcute publice sunt reale şi a anunţat că se va retrage din Parlament, ceea ce a şi făcut. Nici el nu a mai candidat pentru un nou mandat de parlamentar.

Bani pentru familia lui Mădălin Voicu

Potrivit procurorilor, în perioada 2011-2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, lui Mădălin Voicu şi a asigurat soţiei acestuia Olteanu Carmen, un salariu (fără nicio contraprestaţie), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor.

Aceste foloase ar fi fost oferite pentru ca Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa.

Mădălin Voicu mai este acuzat că în perioada 2011-2015, cu intenţie, în exercitarea obligaţiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus declaraţii de avere la Camera Deputaţilor, fără a declara sumele de bani obţinute de la Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”.

„Dar nu poţi să-l suni pe Teodorovici?”

Păun şi Voicu au fost interceptaţi când discutau despre aceste intervenţii. Potrivit datelor din dosarul aflat pe rolul Curţii Supreme, în data de 5 februarie 2015, ora 10.11, Voicu este contactat de Păun, care-l roagă să vorbească cu Teodorovici. Păun era nemulţumit că unor romi care erau trecuţi fictiv la programele derulate de Asociaţia, statul le impusese mai multe sume ca taxe.

Păun voia emiterea unui act oficial privind neîncasarea, prin necomunicare/stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contribuţiilor, în cazul deciziilor deja comunicate. Astfel, el voia ca Voicu să-i intermedieze o audienţă la Teodorovici.



Mădălin Voicu: Da, cumetre.

Nicolae Păun: Dar nu poţi să-l suni pe Teodorovici, care-i la Finanţe acuma să mai mă primească, să mai stau o dată de vorbă cu el legat de-o treabă?

Mădălin Voicu: Băi, ba pot să-l sun, pot să-l sun. Acuma-s la Comisie, după ce ies de la Comisie îl sun să te programeze.

Nicolae Păun: Îhâm... Şedinţa de Guvern e mâine, nu?

Mădălin Voicu: Ce anume?

Nicolae Păun: Şedinţa de Guvern e mâine.

Mădălin Voicu: Da. Şi e şi plen mâine. Dar îl sun de astăzi ca să te programeze pentru când poate şi te anunţ, da?

Nicolae Păun: Îhâm... 5 minute...

Mădălin Voicu: Da, mă, înţeleg. Dacă poate să te primească azi, te sun imediat şi-ţi spun.

Nicolae Păun: Exact. Bun.

Mădălin Voicu: Bine.

„Vrea şi el, un fel de sfat, să zicem aşa, o recomandare”

În data de 5 februarie 2015, ora 14.13, Voicu l-a contactat pe Eugen Teodorovici (foto).



Eugen Teodorovici: Alo.

Mădălin Voicu: Eugene, îmi pare rău că te...

Eugen Teodorovici: Acum am ieşit de la ... Nu, păi, acum am ieşit de la Agricultură, că am stat cu Dănilă, cu astea, cu...

Mădălin Voicu: Ştiu că ai fost, ştiu că ai fost la Comisie. Mă, uite care-i problema, deputatul Nicolae Păun, care-i preşedintele Comisiei pentru ... ştii tu.

Eugen Teodorovici: Da, da, ştiu.

Mădălin Voicu: Mă roagă din suflet, că nu, n-a vrut să te deranjeze, a zis că să vorbim noi, să-l primeşti 10 minute, că are o problemă să-ţi aducă la cunoştinţă. Vrea şi el, un fel de sfat, să zicem aşa, o recomandare.

Eugen Teodorovici: Păi, să vină, îl aştept.

Mădălin Voicu: Păi, când vrei, spune-i ca să...

Eugen Teodorovici: Să vină. Îl aştept. Eu sunt la birou acuma.

Mădălin Voicu: Acuma?

Eugen Teodorovici: Adică ajung la birou, dar îl aştept. Când ajunge el, ajung şi eu.

Mădălin Voicu: Deci poa' să vină acuma?

Eugen Teodorovici: Da, da, îl aştept.

Mădălin Voicu: Bine. E în regulă.

Eugen Teodorovici: Că după aia tre' să plec eu la o şedinţă, că după aia nu mai... nu ne mai încadrăm în timp.

Mădălin Voicu: Bine.

„Ce telefon ai, f...-m-aş pe el!”

Imediat după discuţia cu Teodorovici, Voicu l-a contactat pe Păun, la ora 14.15.

Mădălin Voicu: Ce telefon ai, f...-m-aş pe el!

Nicolae Păun: Da, da, da, te aud.

Mădălin Voicu: Deci du-te acuma, că te aşteaptă.

Nicolae Păun: Mă duc acuma.

Mădălin Voicu: Hai!



O oră mai târziu, la ora 15.23, procurorii DNA au interceptat un sms trimis de Nicolae Păun lui Eugen Teodorovici: „Mă scuzaţi Nicolae Păun sunt este vorba de Plx 286/2015 Proiect de lege privind anularea contributiei de asigurari de sanatate pentru anumite categorìi de persoane fizice - este proiect al Guvernului. Cu stimă şi respect. Nicolae Păun.”



În iunie 2016, Teodorovici a fost audiat ca martor în acest dosar. „Toţi cei care au venit la Ministerul de Finanţe atunci au plecat aşa cum am mai spus. Fără niciun fel de încălcare a legii”, a declarat Eugen Teodorovici, la sediul DNA.

Păun, la DNA: „Lua bani pentru nimicul pe care îl făcea”

Păun a făcut un denunţ la DNA, împotriva lui Mădălin Voicu (Foto: Mădălin Voicu şi Nicolae Păun). Păun a povestit modul în care, deşi în anul 2012 Mădălin Voicu a fost desemnat de către PSD sa candideze pentru un loc de deputat în judeţul Constanţa, acesta a solicitat sprijinul reprezentanţilor Partidei Romilor, inclusiv prin finanţarea de către APRPE a unor manifestatii in judetul Constanţa.

„De fiecare dată când dorea bani sau acţiuni, spectacole şi altele, se ducea direct la Rotariu Florentina (manager general al Asociaţia „Partida Romilor Pro Europa”- n.r.), de la care lua bani atât cât considera că îi este necesar atât pentru acele acţiuni, cât şi pentru nevoile sale personale, pe care numai el ştie cum îi deconta. Din acest considerent, chiar în anumite discuţii telefonice cu membrii asociaţiei, am fost mai mult decat iritat, pentru ca Madalin Voicu lua bani pentru nimicul pe care îl făcea. Asa s-a întamplat şi în anul 2012, când şi-a făcut campania electorală pe banii daţi de către Guvernul României pentru acţiunile socio-economico-culturale şi adunări generale desfăşurate în judeţul Constanta la care am participat si eu la solicitarea acestuia de doua sau trei ori, folosindu-i in scopul de a deveni deputat de Constanta, ceea ce s-a si intamplat astfel”, a declarat Păun, la DNA.

Sms-urile despre bani

Faptul că Voicu primea bani de la Păun este dovedit de mai multe probe. De exemplu, pe 30 martie 2015, Voicu i-a scris lui Păun un sms: „Poţi s-o rogi pe dna.Florentina, sa-mi dea banii, maine, in avans? Am multe prbl.si cu mama dar mai ales cu socrumiu, care e internat de o luna, in spital si mai nou, trage sa moara.Te rog sa intelegi ! Multumesc”.

„Florentina” Rotariu este responsabil financiar la Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa” şi este cercetată de DNA în acest dosar.

Pe 22 mai 2015, Voicu i-a trimis un alt sms lui Păun: „Poti sa vorbesti luni, cu Florentina, sa-mi avanseze banii, pe iunie? Multumesc.”

„I-am spus să scrie măcar două-trei articole pe lună...”

De asemenea, procurorii DNA arată că faptul că încasarea sumelor de bani de catre Mădălin Voicu de la Partida Romilor, condusă de deputatul Paun Nicolae nu ar avea la baza o justificare legala si nicio activitate prestata in contrapartida, ci doar remuneratia pentru interventiile parlamentarului ar reieşi şi dintr-o altă discuţie telefonică, din 5 noiembrie 2015. Este vorba de o discuţie dintre Păun şi Florentina Rotariu.



Florentina Rotariu: Da.

Nicolae Păun: Deci eu sper că pe asta a lui Mădălin nu ai trecut-o.

Florentina Rotariu: Nu. Nu! Păi, nu ştiţi că... De ce v-am întrebat azi?

Nicolae Păun: Şi oricum noi trebuie să ne reaşezăm şi cu salariile, şi cu astea, şi nu putem să mai oferim 4.000 de lei, că oricum nu se întâmplă nimic.

Florentina Rotariu: Ştiu. Păi, şi aşa am avut discuţii cu el. Că iniţial i-am spus să scrie măcar două-trei articole pe lună...

Nicolae Păun: Nu mai, lasă, să ne lase în pace! Domnu', lăsaţi-ne, mergeţi!

Florentina Rotariu: Mda. Oricum, staţi aşa, că contractul lui se şi închide dacă nu mă înşel acum. Ar trebui să facem altul.

Nicolae Păun: Nu, nu mai facem altul. S-a închis. Păi, trebuie să facem... Păi, nu mai putem să mai facem altul, pentru că nu se justifică ce faceţi.

Florentina Rotariu: Deci Voicu Mădălin deja se... adică la 01.12 s-a închis. Mai are luna asta.

Nicolae Păun: Păi, perfect. Luna asta, după care nu putem... dacă ... Nu ştim, domnu', că avem alte treburi, o să vedem după congres... Nu, vedem la sfârşitul anului, nici nu-i pomeneşti de nimic, de niciun congres. Nu ştiu, vedem la sfârşitul anului.

Florentina Rotariu: Da. Bine.

Nicolae Păun: Hai, săru-mâna.

Florentina Rotariu: La revedere.

Despre procurorii DNA: „Bulangiii ăştia”

Potrivit unor surse judiciare, în dosarul de urmărire penală trimis la Curtea Supremă, ataşat propunerii de arestare preventinvă în cazul lui Nicu Păun, este un mesaj telefonic trimis de Mădălin Voicu. Sms-ul este din 22 ianuarie 2016, după ce Nicu Păun şi Mădălin Voicu aflaseră că este deschisă o anchetă a DNA, care priveşte modul în care au fost deturnaţi bani europeni prin Asociaţia Partida Romilor „Pro- Europa”.



Mesajul transmis de Mădalin Voicu, către Nicolae Păun: „Cumetre, dacă-i 'bal', 'bal' sa fie şi spune-i Florentinei să-mi dea în avans salariul, să pot trimite copiii la munte, săptămana viitoare, te rog! Eu o să rămân acasa, ca să mă cheme bulangiii ăştia, să văd ce vor de la mine, după cum zici.”



De altfel, Voicu şi Păun ştiau încă din luna octombrie 2015 că DNA a deschis o anchetă, atucni când procurorii au perchziţionat societatea Niki Scorpion Alsom- controlată de deputatul Partidei Romilor. „Au înregistrări cu noi, de multe lucruri... Când o să mă cheme săptămâna viitoare şi peste două săptămâni pe tine, o să vezi cum e”, se plângea Păun. „Că ce, bă, ce-am făcut noi? Am dat foc la ţară? Am furat bani? Am făcut devalizări de bani?”, era nedumerit Mădălin Voicu.