VIDEO Judecătoarea Simona Camelia Marcu  este noul preşedinte al CSM. Mesajul preşedintelui Klaus Iohannis către magistraţi

UPDATE Codruţ Olaru a fost ales vicepreşedinte al CSM, primind votul favorabil a 10 dintre membrii Consiliului, nouă votând „împotrivă“. Mandatul nou conduceri a CSM este de un an. În 2017, Consiliul a fost condus de judecătorul Mariana Ghena (preşedinte) şi procurorul Cristian Ban (vicepreşedinte), fiind şi primul an după alegerile care au dus la o nouă componenţă a CSM. UPDATE Judecătoarea Simona Camelia Marcu este noul preşedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului, în timp ce opt au au votat împotrivă.

UPDATE Preşedinele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a vorbit despre nerealizările Consiliului, spunând că, deşi aştepta unitate de la acesta şi speranţă pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justiţie, că a picat ambele teste. Ea şi-a exprimat dorinţa ca viitoarea conducere să fie atentă la aceste două probleme.

„Aş vrea să vorbesc despre nerealizări. În calitate de membru de drept a CSM am o viziune şi din interior, dar şi din exterior. În 2017 vă spuneam că se aşteaptă de la dumneavoaastră unitate, unitate pe care vechiul consiliu nu a fost în stare să o aibă, dar şi speranţă pentru rezolvarea problemelor din sistem”, a declarat Cristina Tarcea în plen.

Preşedinta ICCJ a spus că CSM a picat, pe perioada mandatului, ambele teste. „Este percepţia mea, poate fi greşită, dar actualul CSM a picat ambele teste: şi testul speranţei, şi testul unităţii. Doresc viitoarei conduceri să fie atentă la aceste două probleme. Rezervele speranţei nu s-au epuizat”, a subliniat Tarcea.

UPDATE procurorul general Augustin Lazăr consideră că preşedintele şi vicepreşedintele CSM au reuşit să menţintă un echilibru în cadrul Consiliului.

„Provocarea esenţială a fost cea legată de apărarea independeţei justiţiei. (...) Vechea conducere a CSM şi-a îndeplinit bine această misiune de a coordona, de a menţine echilibrul în Consiliu. Îi urez noii conduceri să menţină acelaşi echilibru”, a spus Lazăr.

UPDATE Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că activităţile acestuia au adus beneficii pentru sistemul judiciar şi că inclusiv opiniile contradictorii manifestate în şedinţele Consiliului pot aduce soluţii bune. Toader a citit din dosarul unuia dintre candidaţi care făcea referire la respectarea atribuţiilor magistraţilor, pe care a numit-o „sinteză a sintezelor” şi a subliniat că procurorii şi judecătorii trebuie să îşi cunoască atribuţiile şi limitele.

„Nu fac eu evaluarea, aprecierea activităţii CSM din perspectiva demnităţii pe care o am, ci din calitatea de membru al CSM. Chiar şi opiniile contradictorii pot genera soluţii bune. Am avut şi avem multe activităţi de real beneficiu pentru sistemul juiciar. Eu am un proiect de candidatură în faţă. Citesc o jumătate de frază: respectarea strictă a atribuţiilor constituţionale şi legale a statutului judecătorilor şi procurorilor. Este o sinteză a sintezelor. Să ne cunoaştem atribuţiile, competenţele şi limitele constituţionale indiferent de locul pe care îl ocupă, şi să le îndeplinim corect şi la timp. Eu îmi exprim convingerea faptului că în continuare vom avea o bună colaborare, pentru că în sistem sunt multe probleme de rezolvat”, a declarat Toader în plen.

Minsitrul Justiţiei i s-a adresat preşedintelui Klaus Iohannis, amintind că la preluarea mandatului s-a angajat să analizeze sistemul judiciar pentru a vedea în ce mod poate fi îmbunătăţit echilibrul puterilor în stat. De asemenea, a adăugat că nu comentează procedura de elaborare a Legilor justişiei, însă subliniază faptul că ministrul doar a prezentat Comisiei speciale proiectul de legi, care şi l-a însuşit.

„M-am angajat să fac o radiografie a sistemului judiciar pentru a vedea în ce măsură echilibrul puterilor în stat poate fi îmbunătăţit. Aţi vorbit despre procedura de elaborare a Legilor justiţiei. Nu spun dacă a fost bine sau nu, dar vă spun că ministrul Justiţei a prezentat proiectul Comisiei speciale, care şi l-a însuşit”, a spus Toader.

UPDATE Klaus Iohannis: „Este anul cel mai greu pe care trebuie să-l parcurgem noi românii, pentru că este Cenenarul. Este un examen greu, oamenii aşteaptă de la noi să ne facem treabă bună şi să facem un viitor pentru România. Trebuie să dovedim că am învăţat ceva. Speranţa românilor este spre o justiţiei independentă şi dreaptă“.

UPDATE Mariana Ghena, la bilanţul CSM: Anul 2018 va fi altfel, mai bun; sper ca noua conducere să manifeste implicarea, toleranţa, bunătatea şi exigenţa pe care eu le-am arătat necenzurat colegilor mei

Fosta preşedintă a CSM, Mariana Ghena, a prezentat raportul activităţii Consiliului în 2017, spunând că acesta a fost un prilej pentru membrii lui de a învăţa cum se iau cele mai bune decizii, declarându-se convinsă că anul 2018 va fi altfel, mai bun. Ghena a urat succes noii conduceri şi a spus că îşi doreşte ca aceasta să manifeste implicare, toleranţă, bunătate şi exigenţă faţă de colegi.

„Sunt convinsă şi o spun cu toată sinceritatea, fără să fiu acuzată de naivitate, că acest Consiliu, în această componenţă, va merge cu paşi siguri spre noul an. Cu siguranţă anul acesta a fost un an care ne-a ajutat pe fiecare dintre noi ca să ne cunoaştem pe noi. Sunt convinsă că anul care se încheie a fost un preilej pentru fiecare dintre noi să învăţăm cum se desfăşoară activitatea în Consiliu, cum se iau cele mai bune decizie, să ne respectăm şi sunt convinsă că anul 2018 va fi un altfel de an, mai bun decât cel care tocmai se încheie. Am toată consideraţia pentru colegii mei, m-am străduit să acord măsura respectului fiecăruia dintre colegii mei. Urez succes noii conduceri. Îmi doresc să manifeste implicarea, tolaranţa, bunătatea, exigenţa, experienţa, greşelile pe care eu le-am arătat necenzurat colegilor mei”, a declarat Mariana Ghena după prezentarea bilanţului.

UPDATE Klaus Iohannis: „Felicit CSM pentru activitatea din 2017, un an foarte complicat pentru România. Nu ştiu dacă CSM a mai avut un an cu o asemenea actvitate intensă. În România, justiţia este independentă şi trebuie să rămână aşa. Ve-ţi avea în mine un partener şi un susţinător constant. Sunt foarte mulţumit cum a reuşit CSM să se implice pentru a garanta independenţa justiţiei în României. An credinţa că CSM va merge mai departe tot aşa“.

UPDATE Klaus Iohannis: „A fost nevoie de îmbunătăţirea unor legi din justiţie din motive destul de clar. Au existat anumite disfuncţionalităţi, au existat decizii ale Curţii Constituţionale. Anul 2017 a început cu o acţiune reprobabilă a Guvernului de atunci. A început cu ordonanţe care a încercat să schimbe politica penală a statului. Românii s-au supărat şi au ieşit în stradă. Nefericita Ordonanţă 13 a fost retrasă. Guvernul a fost schimbat apoi, foarte neuzual, de propriul partid. A urmat un alt Guvern. Au reapărut discuţiile în jurul legilor justiţiei. A urmat o procedură netransparentă, s-au iniţiat modificări în Guvern, au fost duse într-o comisie specială a Parlamentului. Explicaţiile date în spaţiul public au fost total nesatisfăcătoare. S-au ignorat, pe faţă, toate avizele sistemului. Magistraţii au avertizat asupra acestor modificări, partenerii noştri europeni au atras atenţie că este nevoie de mai multă dezbatere. Cu toate acestea, acea comisie super-specială a mers înainte, cu pumnul în gura Opoziţiei, ca să nu mai aducă amendamente deranjante, cu lucrat noaptea. Au ieşit trei legi foarte contestate. Regret că s-a ajuns în România în situaţia în care legile justiţiei se discută în proceduri ad-hoc, cu nerespectarea unor cutume în procedura parlamentară şi, în final, aprobate în mare viteză. Aştept să se pronunţe Curtea Constituţională şi aştept următoarea etapă, care poate să fie promulgare sau contestare la Curtea Constituţională. Am speranţa că la Curtea Constituţională judecătorii se vor apleca cu profesionalism asupra celor sesizate“.

UPDATE Preşedintele Klaus Iohannis, procurorul general Augustin Lazăr şi ministrul Justiţiei Tudorel Toader au ajuns vineri la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde au loc alegerile noii conduceri a Consiliului. Şeful statului a urat "La mulţi ani!" jurnaliştilor, Lazăr a afirmat că obiectivul important este apărarea Justiţiei "într-un context destul de complicat". La rândul său, Tudorel Toader, deşi aflat în concediu, a spus că nu şi-a luat concediu şi de la CSM, iar alegerile conducerii acestei instituţii sunt importante.

"Am convingerea că toţi ne-am gândit că obiectivul cel mai important este apărarea independenţei într-un context destul de complicat", a declarat procurorul general, Augustin Lazăr, la intrarea in CSM.

Întrebat de ce a venit la şedinţa plenului, în condiţiile în care se află în concediu, ministrul Justiţiei a spus că nu este în concediu şi de la CSM.

"Nu sunt în concediu de la CSM, pentru că este un moment important şi am venit la alegerile preşedintelui", a spus Toader.

CSM, la bilanţ

Plenul CSM s-a reunit, vineri, mai întâi pentru a analiza activităţii pe anul 2017, iar apoi pentru alegerea noii conduceri. Mandatele şefilor CSM sunt de un an. Judecătoarea Simona Marcu candidează pentru funcţia de preşedinte al CSM, în timp ce procurorii Codruţ Olaru şi Nicolae Solomon şi-au depus candidaturile pentru postul de vicepreşedinte al Consiliului.

Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleşi de plen, în prezenţa a cel puţin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorităţii membrilor acestuia.

Candidaţii pentru şefia CSM trebuie să prezinte un proiect managerial care să cuprindă viziunea lor referitoare la gestionarea competenţelor Consiliului şi rezolvarea aspectelor legate de resursele umane din sistemul judiciar şi proiectele aflate în derulare.

CSM are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor şi validaţi de Senat, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ÎCCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.

Preşedintele

Judecătoarea Simona Camelia Marcu, care candidează la funcţia de preşedinte al CSM, este membru al Consiliului din partea instanţei supreme, fiind judecător la Secţia Contencios Administrativ.

Potrivit CV-ului său, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti în 1988 şi a fost jurisconsult, judecător la Judecătoria Sector 1 şi la Tribunalul Bucureşti, preşedinte de secţie, vicepreşedinte al Tribunalului Bucureşti, judecător la Curtea de Apel Bucureşti şi judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

În proiectul prezentat la depunerea candidaturii pentru alegerea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu a pledat pentru „echilibrul sistemului judiciar“, arătând că „CSM trebuie să-şi asume pe deplin rolul constituţional de garant al independenţei justiţiei şi să se implice în stabilirea şi aplicarea unor politici judiciare constante şi coerente“.

De asemenea, ea a pledat pentru indemnizaţiile şi pensiile judecătorilor, arătând că „aceste elemente nu constituie şi nu trebuie tratate ca privilegii ale acestei categorii profesionale, ci ca o condiţie obligatorie pentru asigurarea independenţei justiţiei“.

În februarie 2017, Simona Camelia Marcu a cerut în şedinţa CSM sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a verifica modul în care procurorul general Augustin Lazăr, în calitate de reprezentant al Ministerului Public, „a gestionat comunicarea publică în perioada ulterioară trimiterii OUG 13, din perspectiva respectării obligaţiei de rezervă pe care o are orice magistrat“. Ea a cerut suplimentarea ordinii de zi a CSM cu acest punct, dar solicitarea a fost respinsă.

Vicepreşedinţii

În ceea ce priveşte candidaturile pentru vicepreşedinţi, surse din sistem au precizat că procurorul Codruţ Olaru nu are susţinerea Secţiei pentru procurori a CSM, cel sprijinit pentru a ocupa aceasta funcţie fiind Nicolae Solomon.

Codruţ Olaru este reprezentantul Parchetului General în CSM, acesta fiind activat ca general al Armatei Române în luna mai a anului 2016. Activarea a scos la iveală o parte mai puţin cunoscută, şi deopotrivă, controversată a carierei sale: două grade militare obţinute în câteva luni, în 2011, la propunerea lui Gabriel Oprea, unul retras câteva luni mai târziu, în 2012, de Corneliu Dobriţoiu, şi redat, în 2013, de Mircea Duşa.

Avansările procurorului au fost justificate, în 2011, de MapN ca fiind făcute „în mod excepţional”, situaţie răsturnată un an mai târziu când o comisie de analiză a Armatei „nu a putut desluşi dacă gradul de colonel a fost acordat în baza legii şi a nevoilor ministrului”, a explicat fostul ministru al Apărării, Corneliu Dobriţoiu. După plecarea acestuia însă, succesorul său, Mircea Duşa, i-a dat înapoi lui Olaru gradul de colonel, ulterior Olaru fiind avansat general de Traian Basescu.

Procurorul Nicolae Solomon are o biografie mai „convenţională“. El şi-a început activitatea în 2008, la Medgidia, iar în 2010 a venit la Bucureşti, fiind magistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. În perioada 2011-2013, Solomon a fost procuror criminalist şi purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Ulterior, a fost procuror la Parchetul instanţei supreme, iar din octombrie 2013 prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Klaus Iohannis, faţă-n faţă cu Tudorel Toader

Preşedintele Klaus Iohannis participă la şedinţa de bilanţ a CSM. Aceasta va fi prima apariţie publică a şefului statului din acest an. Anunţul privind participarea lui Klaus Iohannis la şedinţa CSM a fost făcut joi de către Administraţia Prezidenţială. Conform Legii de organizare şi functionare a CSM, şeful statului poate participa la şedinţa de alegeri fără a avea drept de vot.

Întâlnirea dintre preşedinte şi membrii CSM va avea loc într-un context tensionat de trecerea prin Parlament a modificărilor aduse legilor justiţiei şi introducerea câtorva zeci de amendamente la Codurile penale, care ameninţă să destabilizeze sistemul. În ultimele două luni CSM a criticat în mai multe rânduri modificările aduse legilor justiţiei.

La şedinţa CSM urmează să vină şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, astfel că cei doi oficiali ai statului român urmează să se întâlnească, după o perioadă de timp în care şeful statului l-a criticat în termeni duri pe ministrul Justiţiei că l-a ocolit în perioada elaborării şi dezbaterii Legilor Justiţiei.

Judecătoarea Mariana Ghena predă mandatul

În 2017, preşedintele CSM a fost judecătoarea Mariana Ghena, iar postul de vicepreşedinte a fost ocupat de procurorul Cristian Ban. Din Consiliu mai fac parte judecătorii Mihai Andrei Balan, Gabriela Baltag, Andrea Annamaria Chiş, Simona Camelia Marcu, Mihai Bogdan Mateescu, Evelina Mirela Oprina, Lia Savonea, Nicoleta Margareta Ţînţ şi procurorii Florin Deac, Codruţ Olaru, Nicolae Andrei Solomon, Tatiana Toader. De asemenea, preşedintele ICCJ, Iulia Tarcea, procurorul general Augustin Lazăr şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader sunt membri de drept ai CSM. Din CSM fac parte şi Victor Alistar şi Romeu Chelariu, ca reprezentanţi ai societăţii civile.