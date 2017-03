Cinci persoane puse iniţial sub control judiciar în dosarul violenţelor din Piaţa Victoriei au fost arestate

În urma contestaţiei formulate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Tribunalul Bucureşti a emis, joi, mandate de arestare preventivă pentru toate cele cinci persoane.



"Inculpaţii au fost depistaţi de către Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în acest moment fiind încarceraţi", precizează reprezentanţii Poliţiei Capitalei.



Pe 24 februarie, Judecătoria Sectorului 1 a dispus punerea sub control judiciar a celor cinci persoane, precum şi arestarea preventivă a unui alt inculpat.



Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis atunci propunerea procurorilor Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 de arestare preventivă doar în cazul lui Alexandru George Timinschi, acuzat de complicitate la ultraj, ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.



Magistratul a dispus ca Timinschi să stea în arest preventiv timp de 30 de zile, din 24 februarie până în 25 martie.



Pentru celelalte cinci persoane reţinute de procurori, instanţa a respins ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă. Astfel, judecătorul a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru Ionuţ Cristian Dinu, Andrei Lucian Dumitrescu, Răzvan Marian Radu, Alexandru Marius Boşcu şi Daniel Ionuţ Ion.



Procurorii au contestat decizia la Tribunalul Bucureşti, care a hotârât arestarea celor cinci persoane.



Ionuţ Cristian Dinu, Răzvan Marian Radu, Alexandru Marius Boşcu şi Daniel Ionuţ Ion sunt acuzaţi de complicitate la ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar Andrei Lucian Dumitrescu este cercetat pentru complicitate la ultraj.



În acelaşi dosar, procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 au luat măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de Nicolae Bogdan Dobre, cercetat pentru complicitate la ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, Mihai Călin, acuzat de instigare publică şi Marius Jijie, pus sub acuzare pentru ultraj contra bunelor moravuri.



Din probele administrate a rezultat că, în noaptea de 1 spre 2 februarie, în timp ce se aflau în Piaţa Victoriei, unde avea loc un protest la care participau aproximativ 100.000 de persoane, inculpaţii s-au manifestat violent, aruncând cu sticle, bucăţi de gheaţă şi containere în jandarmii care asigurau ordinea, rănindu-i pe unii dintre aceştia.



"Prin acţiunile lor violente, inculpaţii au tulburat ordinea şi liniştea publică. De asemenea, unul dinre inculpaţi a expus un banner pe care era inscripţionat un mesaj prin care îndemna publicul, în scris, să săvârşească infracţiuni, iar un altul a săvârşit acte de exhibiţionism în mijlocul mulţimii, având o atitudine obscenă la adresa jandarmilor”, potrivit Poliţiei Capitalei.



Poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului Judecătoriei Sectorului 1, au făcut, în 23 februarie, 13 percheziţii în Bucureşti, la locuinţele persoanelor suspectate că au participat la acţiunile violente din Piaţa Victoriei din noaptea de 1 spre 2 februarie.



În timpul percheziţiilor, poliţiştii au găsit şi au ridicat peste 3.000 de materiale pirotehnice, pentru a fi expertizate.



În acelaşi dosar, procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 anunţau, în 6 februarie, că au dispus începerea urmăririi penale pentru ultraj, folosire de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii publice faţă de opt persoane, dintre care patru în stare de arest preventiv şi patru aflate sub control judiciar.



Prin ordonanţa din 2 februarie, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Octavian Gheorghe - pentru complicitate la ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, Alexandru Moraru - pentru complicitate la ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, Andrei Cătălin Pavel - pentru port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, Alexandru Claudiu Palade - pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, Robert Liviu Iancu - pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, Alin Alexandru Iancu - pentru port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, Milan Miroslav Raşcov - pentru port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, Andrei Bogdan Fagel - pentru complicitate la ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.



Asupra unora dintre inculpaţi au fost găsite obiecte periculoase (cuţite, bricege) care erau interzise a fi deţinute într-o astfel de adunare publică.



Procurorii de caz au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de Andrei Cătălin Pavel, Alin Alexandru Iancu, Robert Liviu Iancu şi Milan Miroslav Raşcov.



Pentru ceilalţi patru incupaţi - Alexandru Claudiu Palade, Alexandru Moraru, Octavian Gheorghe şi Andrei Bogdan Fagel - procurorii au solicitat Judecătoriei Sector 1 Bucureşti luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, propunere admisă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.



Tribunalul Bucureşti a menţinut ulterior măsura arestului preventive în cazul acestora.