Adrian Mititelu, nemulţumit de mărturia lui Cristi Borcea: „Minciuna e cât Curtea de Apel de mare”. Mitică Dragomir: „Borcea este foarte sexy”

Cristi Borcea a fost audiat în ultimul termen al procesului de la Curtea de Apel legat de dezafilierea Universităţii Craiova. Declaraţiile pe care fostul acţionar dinamovist le-a făcut în faţa judecătorilor nu au fost pe placul lui Adrian Mititelu.

„El (Borcea – n.red) a minţit ca un om fără obraz care este. Că Mitică s-a opus la excludere... A încercat în aşa fel încât să îi avantajeze pe inculpaţi. Minciuna e cât Curtea de Apel de mare. Mâine fac plângere penală pentru mărturie mincinoasă la DNA. Dovezile sunt clare în înregistrarile audio, iar el a spus sută la sută invers de ce a făcut pe înregistrare”, a arătat Mititelu.

Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost condamnaţi de Tribunalul Bucureşti, în iunie 2016, la câte trei ani închisoare cu suspendare în dosarul dezafilierii ilegale a Universităţii Craiova. Cei doi au fost obligaţi să plătească în solidar cu FRF şi LPF despăgubiri către SC Fotbal Club Universitatea Craiova SA în valoare de aproape 240 de milioane de euro, potrivit Digi24.

Discuţie reporteri - Mitică Dragomir.

Reporter: Cum vi s-a părut Cristi Borcea?

Mitică Dragomir: Foarte sexy, cred că muriţi după el.

Reporter: A minţit pentru dumneavoastră cum zice Mititelu?

Mitică Dragomir: Cine e Mititelu? Nu îl cunosc.

Reporter: Când se termina totul?

Mitică Dragomir: La calendele greceşti, hahaha. Haidii bă că vă ajunge. Hai, pa!

Dacă va avea câştig de cauză la Curtea de Apel, Adrian Mititelu este hotărât să revină în fotbal ca finanţator al Universităţii Craiova.

Ce a spus Borcea la audieri

Fostul acţionar al FC Dinamo Cristian Borcea a fost adus miercuri de la Penitenciarul Jilava la Curtea de Apel Bucureşti pentru a da o declaraţie de martor în dosarul privind excluderea clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern, în care sunt judecaţi fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu şi fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir, potrivit News.ro.



Borcea, care a revenit recent în Penitenciarul Jilava, după ce a fost o perioadă internat la Spitalul Floreasca, pentru o intervenţie chirurgicală la un genunchi, a fost audiat aproximativ o oră, timp în care a stat în picioare, el povestindu-le judecătorilor despre şedinţa Comitetului Executiv al FRF în care s-a decis dezafilirea Universităţii Craiova, la care el a participat în calitate de membru.



„Am participat la şedinţa Comitetului Executiv, fiind membru, unul dintre cei doi reprezentanţi ai Ligii Profesioniste de Fotbal, alături de Marius Stan. (…) În cadrul şedinţei din 8 iulie 2011, am supus atenţiei membrilor Comisiei situaţia dintre Dinamo Bucureşti şi Pandurii Târgu Jiu în ce priveşte jucătorul Iordache. Dinamo câştigase litigiile cu Pandurii la toate comisiile jurisdicţionale din cadrul Federaţiei. Pandurii solicitase la instanţele civile să nu plătească clauza de un milion de euro, clauza de reziliere a jucătorului Iordache llie. L-am întrebat pe Adrian Stângaciu dacă acţiunea formulată de Pandurii este regulamentară şi a zis că nu, că nu este compatibilă cu regulamentul FIFA şi UEFA, care atrage automat excluderea”, a arătat Borcea în declaraţia sa.



El a adăugat că Adrian Stângaciu, atunci juristul FRF, i-a spus şi de un alt litigiu, al FC Universitatea Craiova, care a formulat o acţiune în civil.



Cristian Borcea le-a spus judecătorilor că la acea şedinţă a intervenit Dumitru Dragomir, care a spus: „Staţi, fraţilor, să nu nenorocim Universitatea Craiova şi Pandurii Târgu Jiu, că nu ne mai dau banii şi nenorocim fotbalul românesc”.



Borcea a mai arătat că Mircea Sandu a întrebat care sunt consecinţele acţiunilor introduse la instanţele civile de către cluburile Pandurii şi Universitata Craiova, iar Stângaciu a comunicat că au fost încălcate anumite articole şi paragrafe din normele FIFA şi UEFA.



Întrebat de unul dintre judecătorii din complet cum s-a ajuns la cuvântul excludere, Borcea a spus că Stângaciu le-a comunicat atunci că, pentru aceste acţiuni, cluburile riscă excluderea, conform statutului.



Fostul acţionar al FC Dinamo şi-a amintit că atunci a intervenit Dumitru Dragomir, care le-a spus: „Fraţilor, ne nenorocim! Rămânem fără bani şi se anulează contractul cu televiziunile, nu mai vin bani la fotbal şi fotbalul românesc moare”, apoi le-a solicitat ca „excluderea să fie ultima soluţie” şi să se găsească o soluţie amiabilă.



„La solicitarea lui Mircea Sandu, s-a pus în discuţie efectuarea a două adrese către cluburi, prin care li s-a dat un termen în care să renunţe la acţiunile pe care le-au formulat în faţa instanţelor. Propunerea a fost acceptată de membrii Comitetului Executiv, însă nu pot preciza dacă au fost şi emise adresele, pentru că a doua zi am plecat în SUA, unde am stat şapte-opt luni. (…) Situaţia Universităţii Craiova nu era inclusă pe ordinea de zi a Comisiei, fiind ridicată în urma intervenţiei mele cu Pandurii Târgu Jiu. (…) Anterior şedinţelor Comitetului, primeam prin fax ordinea de zi, faxul fiind trimis fie la Ligă, fie la Dinamo”, a mai spus Borcea în faţa instanţei.



El a recunoscut că se consulta cu ceilalţi reprezentanţi ai Ligii Profesioniste de Fotbal înaintea şedinţei Comitetului Executiv, când apăreau probleme care vizau cluburi din Liga 1.



Cristian Borcea a mai spus că Dumitru Dragomir şi Mircea Sandu nu l-au influenţat niciodată în exprimarea unui vot.



„Eu am exprimat voturile conform propriei conştiinţe, nefiind influenţat în niciun fel de către Mircea Sandu sau Dumitru Dragomir”, a adăugat Borcea.