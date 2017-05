Începe Rabla Clasic şi Rabla Plus. Care este valoarea voucherelor de casare în acest an

BMV i8, una dintre maşinile full electric care pot fi achiziţionate prin programul Rabla Plus FOTO Sorin Ghica

Lansarea oficială a programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus s-a făcut la sediul Ministerului Mediului, unde a fost organizat şi un mini-salon auto, unde dealearii din domeniu au expus maşini electrice şi hibride, care pot fi achiziţionate inclusiv prin cele două programe.

”Este un moment extrem de important atât pentru Ministerul Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi pentru românii care aşteaptă cele două programe. Am promis că atât Rabla Clasic, program aflat la a 13-a ediţie, cât şi Rabla Plus vor avea proceduri rapide. Românii -persoane fizice şi juridice pot accesa cele două programe începând de săptămâna viitoare, din 18 mai. Ne-am fi dorit să lansăm programele într-un adevărat salon auto, însă astăzi am organizat în faţa Ministerului Mediului un mini salon auto, ce poate fi admirat de toată lumea. Toţi românii vor să trăiască într-un mediu curat, nepoluant şi în care emisiile de CO2 să fie zero”, a declarat ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, în conferinţa de lansare a celor două programe guvernamentale.

Principala noutate este că finanţarea acordată prin programele guvernamentale va avea caracter multianual, find o strategie valabilă pentru o perioadă de 3 ani (2017 — 2019), prin care Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) îşi propune să contribuie la încurajarea achiziţiei de autoturisme noi din ce în ce mai performante din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Care este valoarea subvenţiilor de la stat

Pentru programul Rabla Plus valoarea voucherului acordat în 2017 rămâne la 6.500 de lei, similar cu cel din 2016 şi 2015. În schimb, românii care vor achiziţiona o maşină sută la sută electrică vor beneficia de o subvenţie, în cadrul programului Rabla Plus, de 10.000 de euro. Pentru a primi aceşti bani, beneficiarii nu sunt obligaţi să dea la schimb o maşină veche. Cei care optează pentru un autoturism electric-hibrid, pot primi un ecotichet cu o valoare de 20.000 de lei.

De asemenea, cele două programe pot fi cumulate astfel încât o persoană poate beneficia atât de ecotichetul acordat pentru achiziţia unui autovehicul 100% electric, electric-hibrid, cât şi de prima de casare acordată prin Rabla Clasic doar în situaţia în care beneficiarul casează şi radiază un autoturism mai vechi de 8 ani.

Bugetul alocat, în acest an, programului Rabla Clasic ajunge la 180 de milioane de lei, iar pentru Rabla Plus la 45 de milioane de lei.

Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional prevede introducerea de praguri maxime de emisii de CO2 ale autovehiculelor pentru achiziţia cărora se poate obţine prima de casare, plecând de la 130 g/CO2/km în anul 2017, până la o valoare de maxim 95 g/CO2/km în anul 2019.

Călcâiul lui Ahile

Deşi stimulentele pentru achiziţia autoturismelor full electrice sunt consistente, cei care îşi vor lua acest tip de maşini vor avea o problemă majoră: unde vor alimenta cu energie electrică. Astfel, reţeaua de puncte de alimentare foarte redusă reprezintă ”călcâiul lui Ahile” al programului guvernamental.

Culmea, reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu nu ştiu la această ore câte staţii de alimentare funcţionează în România. În schimb, oficialii vorbesc despre cum va fi de acum înainte.

Sunt în proces de evaluare 49 de dosare privind acordarea de subvenţii pentru construirea a 256 de staţii de alimentare cu energie electrică. Cele mai multe solicitări vin din Bucureşti – 12 dosare, pentru 86 de staţii, Maramureş - două dosare (36 de staţii), Bacău – două dosare (28 de staţii), Cluj – 3 dosare (19 staţii) şi Iaşi – patru dosare (şase staţii).

Dintre acestea, 119 staţii sunt de putere înaltă (încărcare rapidă), iar 50 sunt de putere normală.

Din cele 48 de solicitări de finanţare, 39 au fost depuse operatori economici, iar nouă de către unităţi administrativ-teritoriale (primării, consilii judeţene). Printre operatorii economici se numărără nume grele din industria energetică sau petrolieră, precum Electrica SA şi Petrom SA.

Valoarea subvenţiilor este consistentă. Astfel, statul acordă până la 900.000 de lei (200.000 de euro) pentru un solicitant, reprezentând până la 80% din cheltuielile eligibile.