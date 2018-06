57 de curse aeriene au fost anulate şi 116 întârziate în luna mai. Pasagerii nu fac demersuri pentru încasarea compensaţiei de 250, 400 sau 600 de euro

Astfel, cursele anulate şi cele întârziate au afectat doar în luna mai peste 20.000 de pasageri. Întârzierile au avut o durată de trei până la şapte ore, şi au afectat atât zborurile directe, cât şi conexiunile pe aeroporturi mari din Europa. Mulţi pasageri au ajuns cu întârziere la destinaţie, iar alţii chiar au pierdut conexiuni intercontinentale şi zboruri pe distante lungi, conform estimărilor FlightClaim.ro.





În funcţie de durata întârzierii, pasagerii sunt eligibili la compensaţii între 250 şi 600 de euro/persoană, plus alte cheltuieli.





”Sub 2% dintre pasagerii afectaţi de zboruri anulate, întârzieri sau cărora le-a fost refuzată îmbarcarea se preocupă să solicite compensaţia de 250, 400 sau 600 de euro de la companiile aeriene sau prin firmele specializate. Acest procent extrem de mic se datorează slabei cunoaşteri a drepturilor pasagerilor, dificultăţilor de a intra în contact direct cu compania aeriană sau pur şi simplu lipsei de timp”, spun oficialii FlightClaim.ro.





Pasagerul trebuie să trimită detaliile zborului către firma care se ocupă de obţinerea compensaţiei, semnează o împuternicire, iar firma respectivă se ocupă de tot procesul cu compania aeriană, asta însemnând uneori inclusiv acţionarea în instanţele judecătoreşti.





Tot procesul durează în medie două luni şi de cele mai multe ori pasagerul primeşte compensaţia de până la 600 de euro de la compania aeriană, din care firma care s-a ocupat de obţinerea compensaţiei opreşte un comision pentru administrarea cererii pasagerului.





„În ultimii doi ani am asistat peste 20.000 de pasageri din toată Europa să îşi primească compensaţiile legale de la companiile aeriene. De anul trecut suntem activi şi pe piaţa din România şi am observat o creştere exponenţială a numărului pasagerilor români care ne scriu pentru a le obţine drepturile, conform legii. Toate cererile sunt gestionate de la sediul nostru central din Olanda, având legătură directă cu toate companiile aeriene care operează în Europa şi nu numai. Doar luna trecută am recuperat sume de bani pentru peste 300 de clienţi români” a declarat Cees Werff, director general al firmei olandeze Claims Corporation Network, care deţine brandul FlighClaim în toată Europa, inclusiv FlightClaim.ro care îi asistă pe pasagerii din România.





FlightClaim.ro este o companie specializată în asistarea pasagerilor cu zboruri întârziate, anulări sau overbooking pentru a obţine compensaţiile legale de la companiile aeriene. Este prezentă pe piaţa europeană de doi ani şi în România de un an. FlightClaim.ro a obţinut până acum compensaţii pentru 20.000 de pasageri din întreaga Europă şi pentru 5.000 de pasageri din România.