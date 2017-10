Tatăl unui copil de 13 ani care a făcut o comoţie cerebrală în timpul unui meci de fotbal acuză echipajul ambulanţei private că a venit fără aparatură

Tatăl copilului a alergat şi a ajuns primul lângă băiat, când medicii încă nu intraseră pe iarbă.

Simon Bebe, tatăl copilului: "Imploram să mă ajute. Din suflet, ajutaţi-mă că moare copilul în braţe. Ştiu că în momentul acela el s-a uitat la mine şi a rămas nepăsător (...) O secundă am rămas şocat. Am văzut copilul că stă nemişcat, că are mânuţele ridicate, picioarele ridicate în aer. Mi-am vazut copilul întins, tremurând", spune Simon Bebe, tatăl copilului.

El aduce acuzaţii grave celor de la ambulanţa particulară Nicomed, angajată de Asociaţia de Fotbal a Bucureştiului.

"Au venit practic cu mâinile goale. Nu au pus mâna pe copil, sub nicio formă, nu au atins copilaşul să-l ajute deloc", afirmă tatăl băiatului.

Băiatul a primit primul-ajutor de la o asistentă medicală care venise la meci cu copilul ei. "Am văzut o cheie de maşină, cu care de altfel i-am desfăcut gura şi i-am scos limba. Mi-am dat seama că şi-a înghiţit limba şi că este în hipoxie, că nu mai respiră", a spus femeia.

În cele din urmă, băiatul de 13 ani a fost preluat de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

"Se afla în poziţie laterală de siguranţă, inconştient, după o criză compulsivă", a declarat Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanţ[ Bucureşti-Ilfov.

Contactaţi de Digi 24, reprezentanţii ambulanţei particulare Nicomed au spus că părinţii nu i-au lăsat să intervină.