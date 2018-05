Noul spital pentru copii „Dr. Victor Gomoiu” a fost inaugurat. Pe vechiul amplasament vor fi construite un centru de excelenţă în oncologie pediatrică

„Această construcţie a demarat în 2012, dar din nefericire, din cauza unor probleme şi unor neînţelegeri s-au sistat lucrările în anul 2014, astfel încât la preluarea mandatului a trebuit să reluăm aproape de la 0 această clădire şi ea să devină funcţională, în sensul dotării cu aparatură de ultimă generaţie. În total această investiţie este de 48 de milioane de euro. În acest moment sunt funcţionale toate secţiile care au fost mutate din spitalul vechi, Victor Gomoiu, care a fost construit în urmă cu aproape 90 de ani. Într-o perioadă foarte scurtă vor fi de asemenea dotate şi secţiile care au fost construite în plus faţă de ceea ce avea ca dotare vechiul spital Victor Gomoiu”, a spus Gabriela Firea.





„Vor fi şi secţii noi şi pacienţii minori din Bucureşti şi din întreaga ţară se vor putea trata aici. Mă refer la ORL, la cardiologie, la hematologie, dermatologie, neurologie, ortopedie. Pe vechiul amplasament al spitalului Victor Gomoiu PMB va demara consturuirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică precum şi alte câteva secţii deficitare. De asemenea, a unui minihotel pentru prinţii copiilor care vor fi operaţi şi trataţi atât la Victor Gomoiu, cât şi la Centrul de excelenţă în oncologie pediatrică. Aparatura din acest spital, inclusiv din cele 10 săli de operaţi este de nivel european”, a adăugat Gabriela Firea.





Primarul General a menţionat că spitalul are 222 de paturi şi peste 250 de angajaţi, urmând să fie scoase la concurs posturi pentru medici şi asistenţi care vor lucra în secţiile care urmează să fie înfiinţate.





„În perspectivă vom scoate la concurs posturi pentru medici şi asistenţi şi asistente pentru a acoperi şi celelalte secţii care vor fi noi înfiinţate la spitalul de copii Victor Gomoiu”, a mai spus Firea.





„Nu există deficit de personal pentru secţiile care au fost relocate din spitalul vechi în clădirea nouă. Este vorba despre celelalte secţii care se inaugurează în plus faţă de ceea ce a avut până în acest moment spitalul de copii Victor Gomoiu. Între secţiile noi- hematologie, oncologie, diabetologie – acestea fiind centre de excelenţă. Pentru acele secţii noi vom organiza concursuri pentru cadre medicale”, a clarificat ea.





Primarul a mai spus că secţia de oncologie pediatrică se află în stadiul incipient, urmând să fie inaugurate după ce vor exista aparatura necesară şi medicii care să lucreze aici.





„Secţia de oncologie pediatrică este în stadiul incipient. Ea va fi inaugurată în momentul în care va veni toată aparatura necesară şi toţi medicii. Subliniez că în premieră în România a fost recunoscută ca specializare în medicină şi oncologia pediatrică – pentru că noi am ridicat această problemă. (…) Nu puteam să inaugurăm secţia neavând medici cu această specializare. Investiţia noastră o să meargă către secţii care sunt în acest moment subfinanţate”, a mai spus Gabriela Firea.





Prim-ministrul Viorica Dăncilă s-a declarat impresionată de dotările din spital şi de cadrele medicale.





„Am vizitat spitalul şi am rămas impresionată atât de dotările din spital, dar şi de cadrele medicale – de toţi cei care lucrează aici şi care pun atâta suflet în a trata copiii şi în a folosi aparate de înaltă generaţie. Sper să inaugurăm împreună cât mai multe spitale, cât mai multe obiective. Sunt convinsă că veţi duce la bun sfârşit şi Spitalul Metropolitan, iar noi la nivel naţional vom duce la bun sfârşit cele 3 spitale regionale pe fonduri europene, dar şi cele 5 spitale regionale pe care avem certitudinea că le vom realiza prin parteneriat public-privat, şi nu în ultimul rând Spitalul Republican”, a spus prim-ministrul Viorica Dăncilă.





Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a spus că acest spital arată „exact aşa cum trebuie să arate un spital pentru copii”.





„Acest spital arată exact aşa cum trebuie să arate un spital pentru copii. Este dotat cu aparatură perfomrmantă. Am fost foarte impresionată de ceea ce am văzut aici – în secţia de ORL, în pediatrie în general, în ceea ce se pregăteşte pentru cardiologie, hematologie, diabet, ortopedie. Am văzut două dintre săile de operaţii. Arată exact aşa cum trebuie să arate nişte săli de operaţii la nivelul anului 2018”, a spus ministrul.





La inaugurarea Spitalului clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu” a partifcipat şi rectorul UMF, profesorul doctor Ionel Sinescu, care a spus despre acest spital că este unul „absolut european”.





Gabriela Firea a mai precizat că PMB are în derulare o procedură de achiziţie a 100 de ambulanţe noi în beneficiul serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi că astăzi s-au deschis ofertele în acesrt sens.





„PMB va achiziţiona cele 100 de ambulanţe pe care le va transfera prin procedura juridică de comodat către ambulanţă, astfel încât timpii de aşteptare să scadă foarte mult în Bucureşti şi zona metropolitană. Astăzi s-au deschis ofertele şi în scurt timp, sperăm, având în vedere că există câteva zile pentru evaluare – că vom putea să anunţăm şi câştigătorul acestei licitaţii pentru cele 100 de ambulanţe”, a spus Firea.





Primarul General a amintit programul pentru achiziţia a 500 de unităţi locative – apartamente cu 3, 2 camere şi garsoniere care vor fi oferite medicilor şi astsenţilor din Bucureşti. „Suntem cu procedura aproape de finalizare şi vom putea cât de curând să înmânăm aceste chei” a spus ea.