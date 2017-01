Consilierii generali au decis demiterea Consiliului de Administraţie al RATB. Noul director este un consilier PSD. USR a votat împotrivă. PNL a lipsit

Consiliul de Administraţie al RATB va fi format, provizoriu, din Adrian Sorin Mihail, Ionuţ Nicolae Ciocoiu, Iuliu Dan Gogescu, Dumitru Cătană, Alexandru Trifan şi Mihai Petcu.

Noua componenţă a fost aprobată cu 28 de voturi "pentru", şase împotrivă (USR) şi nicio abţinere. Consilierii PNL nu au participat la şedinţă.

Consilierii generali au decis, sâmbătă, demiterea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti, cu 28 de voturi "pentru”, nicio abţinere şi şase voturi "împotrivă”. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus ca Mihail Adrian Sorin, consilier general PSD, să fie noul director al Consiliului de Administraţie RATB.

"În urma reclamaţiilor primite la dispecerat şi la Telverde, foarte multe s-au îndreptat către conducerea RATB. Şi nu este prima dată. Dacă astă iarnă au făcut o treabă de mântuială, acum suntem într-o nouă situaţie. Sunt total nemulţumită de modul în care au acţionat pentru a îndepărta zăpada din staţiile RATB şi din refugii şi sunt nemulţumită de faptul că am cerut să se suplimenteze numărul de autobuze în Bucureşti, nu au găsit un număr suficient aşa cum am stabilit. Am aflat cu stupoare că domnul director şi-a luat concediu fără să ne anunţe”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a susţinut că angajaţii RATB ştiu că în perioada de iarnă nu se iau concedii.

"Ca să nu mai spun că am discutat cu mai mulţi reprezentanţi ai RATB care au afirmat că de ani de zile se ştie şi se respectă că în lunile decembrie şi ianuarie, conducerea RATB nu intră în concediu, tocmai pentru că sunt condiţii de iarnă şi trebuie luate decizii spontane. Am toleranţă zero la tupeu faţă de cetăţeni, faţă de şmecherii din anumite instituţii, cărora nu li s-a mişcat un fir de păr de ani de zile şi cred că mai merge aşa”, a declarat Firea.

Deşi cei şase consilieri USR prezenţi la şedinţa de Consiliu nu au votat ordinea de zi, aceştia au votat, totuşi, împotriva demiterii conducerii RATB.

Consilierul general USR Ana Maria Ciceală a declarat că hotărârea propusă de primarul Capitalei nu este legală, întrucât nu au fost prezentate dovezi scrise, ci "sunt doar vorbe”.

"Doamna primar nu a pus pe ordinea de zi niciun fel de raport de evaluare a activităţii şi a performanţei a acestor oameni, administratori ai RATB. Ceea ce ne propune doamna primar, fără să aducă niciun fel de notificări scrise conducerii RATB, fără nicio evaluare de performanţă, în absenţa acestor dovezi scrise, sunt doar vorbe”, a declarat Ana Ciceală, consilier USR.

Consilierii PSD s-au arătat revoltaţi de intervenţia consilierului USR, iar preşedintele şedinţei de consiliu, Culea Marian Orlando, a cerut ca Ana Ciceală să părăsească sala. După mai multe intervenţii ale consilierilor, votul a fost reluat.

Gabriela Firea a spus că "e ciudat” să se spună puncte de vedere referitoare la ordinea de zi, dacă nu s-a votat ordinea de zi.

Primarul general a propus ca Mihail Adrian Sorin, consilier general PSD, să fie noul director al Consiliului de Administraţie RATB.

"Un singur nume vreau să rostesc, ca o garanţie pentru angajaţii RATB, ţin foarte mult să subliniez am mare încredere în domnul Mihail Adrian Sorin, consilier general PSD, că va pune ordine în RATB. Este un om care a muncit o viaţă în această Regie şi care cunoaşte toate măruntaiele acestei regii”, a declarat Firea.

Directorul general al RATB a fost, până sâmbătă, Radu Paul Orzaţă.

Vechiul Consiliu de Administraţie al regiei era format din: Tudor Tănăsescu, Dorel Macovei, Pîrvuţ Ovidiu, Popescu Marin, Orzaţă Radu Paul (director general), Lupaşcu Marian, Ittu Ioan Nicolae (reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice).