CGMB a aprobat majorări de capital de 272 de milioane de lei pentru firmele de casă ale Primăriei Capitalei

„Capitalizarea companiilor înseamnă, în primul rând, garanţia că imediat după sărbători acestea îşi vor desfăşura activitatea în sensul oferirii de servicii de calitate pentru cetăţeni, la tarife reduse. Am observat că sunt persoane că de ce aceste companii se vor dota. Trebuie să se doteze, ca să funcţioneze. Şi tarifele pe care noi toţi le-am plătit până acum pentru companii private privilegiate”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la începutul şedinţei de consiliu.





Grupul PNL estimează că anul viitor companiile vor primi aproximativ jumătate din bugetul oraşului.





„Dacă anul acesta le-au dat peste 20 la sută, anul acesta fiind anul de început, ne aşteptăm să meargă către companii aproximativ jumătate din bugetul primăriei, undeva la peste 500 de milioane de euro”, spune consilierul PNL Ciprian Ciucu.





La rândul său, consilierul PNL Cătălin Deaconescu spune că aceste majorări de capital nu au logică, având în vedere că anul se apropie de final şi nu mai există timp pentru a cheltui sumele de bani.





„Aceste companii sunt campionii atribuirilor directe pe final de an, îşi cumpără laptopuri, telefoane de ultimă generaţie, închiriază sedii şi aşa mai departe. Sunt foarte multe lucruri aberante aici. De exemplu, Compania Voluntariat îşi cumpără şi sediu şi teren. Ce face cu terenul nu este foarte clar. Compania Sportul pentru Toţi vrea să cheltuiască 1 milion de euro pentru muzeul fotbalului. Ce legătură are asta cu obiectivul de activitate al companiei? (...) L-am întrebat ieri (luni, n.r.) în comisie pe directorul Companiei Medicala ce face cu cei 200.000 de lei pentru bunuri şi servicii, ce cumpără cu ei, că mai sunt nouă zile şi se închide anul. Mi-a spus că nu contează, să-i aprobăm, că va vedea el ce se va cumpăra. Cum poate să cheltuiască 159.000 de lei pentru salarii până la sfârşitul anului, că nu are niciun angajat? Nu am primit niciun răspuns”, a explicat Cătălin Deaconescu.





Cine primeşte bani