Cât va persista ceaţa densă din Bucureşti. Vizibilitatea în trafic, redusă drastic: „Recomandăm şoferilor să nu oprească în locuri nepermise“

Redăm, mai jos, comunicatul emis de poliţiştii de la Brigada Rutieră:

„În condiţiile avertizărilor meteorologice emise de ANM, Cod Galben, se aşteaptă în intervalul 06.03/20:00-07.03/02.00, în Bucureşti, ceaţă care determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m şi burniţă.



Poliţiştii Brigăzii Rutiere recomanda conducătorilor auto să circule cu prudenţă, să adapteze în permanenţă viteza la condiţiile meteo-rutiere, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frana in condiţii de siguranţă, să nu bruscheze comenzile autoturismului, să asigure o bună vizibilitate a parbrizului, lunetei, geamurilor laterale şi oglinzilor retrovizoare.



Totodată recomandăm conducătorilor de vehicule să nu oprească sau să staţioneze în locuri nepermise, pe traseele mijloacelor de transport în comun, pe trecerile pentru pietoni sau la colţurile intersecţiilor.



Pietonilor le recomandam să circule doar pe trotuare, să traverseze carosabilul doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că traversarea se face în condiţii de siguranţă iar conducătorii de vehicule le-au înţeles intenţia de a traversa.



În speranţa că aceste recomandări vor limita problemele întâlnite în circulaţia pe drumurile publice, poliţiştii Brigăzii Rutiere mulţumesc tuturor participanţilor la trafic pentru înţelegere“.