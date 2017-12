Vlad Plahotniuc, în presa americană: Republica Moldova are nevoie de ajutorul Occidentului împotriva agresiunii ruseşti

Comentariul lui Vlad Plahotniuc de pe The Wall Street Journal este intitulat „Moldova are nevoie de ajutorul Occidentului împotriva agresiunii Federaţiei Ruse” (Moldova Needs the West’s Help Against an Aggressive Russia).

Preşedintele PDM afirmă în articol că Republica Moldova a obţinut independenţa cu 25 de ani în urmă, iar trupele militare ruse încă staţionează la frontierea moldovenească, fiind dislocate în Transnistria.

„Moscova refuză să recunoască suveranitatea noastră. La fel, ca şi în estul Ucrainei şi în Georgia, Rusia furnizează sprijin economic şi militar grupurilor separatiste, al căror scop este să nu permită republicilor ex-sovietice apropierea de Occident. Astfel de „conflicte îngheţate” reflectă o mentalitate a Războiului Rece, ce vede lumea împărţită în sfere de influenţă şi care lipsesc ţările mici de orice autoritate. Aceste probleme nu pot fi ascunse mai mult. A venit timpul pentru comunitatea internaţională să se opună ferm prvocărilor Moscovei”, a subliniat Plahotniuc.

Democratul susţine că, precum alte state post-sovietice, Moldova este dependentă energetic de Rusia, doar că Chişinăul caută surse alternative energetice, în special, prin interconectarea la piaţa europeană de energie electrică şi gaze prin intermediul României.

„Însă noi nu ne putem opri aici. Avem nevoie ca UE să adopte o politică energetică mai solidă, una ce va opri încercările Rusiei de a subjuga ţările mai mici, ca a noastră”, a subliniat liderul PDM.

De asemenea, Vlad Plahotniuc a acuzat Rusia că ar fi implicată în spălarea a 20 de miliarde de dolari, în perioada 2011-2014, prin intermediul băncilor moldoveneşti, iar actualmente ar încerca să tergiverseze procesul de investigaţie pe acest caz.

„Doar un stat puternuc şi bine guvernat poate rezista influenţei ruseşti. În ultimii doi ani, Moldova a implementat prevederile Acordului de Asociere cu UE, formând o bază politică, economică şi culturală în relaţiile noastre”, a menţionat politicianul.

Plahotniuc s-a lăudat că încrederea partenerilor europeni în Guvernul de la Chişinău ar fi crescut, iar FMI a aprobat în 2016 un credit pentru Moldova în sumă de 179 de milioane de dolari.

„În noiembrie (2017), Guvernul a semnat un memorandum cu UE privind acordarea asitenţei macro-financiare de 120 de milioane de euro”, a precizat preşedintele PDM.

Potrivit acestuia, majoritatea moldovenilor împărtăşesc ideea de integrare europeană a ţării, însă o parte dintre ei rămând nostalgici după URSS.

Vlad Plahotniuc a subliniat că o mare parte a populaţiei moldoveneşti este expusă propagandei ruse, prin intermediul instituţiilor de presă din Rusia

El a notat că mass-media rusă incită la ură inter-etnică şi promovează o politică antieuropeană.

„Noi suntem determinaţi să oprim propaganda rusă, însă Occidentul trebuie să recunoască provocările cu care se confruntă Moldova şi să investească în mass-media independentă din ţară (asta deşi ONG-urile de presă bat alarma că Vlad Plahotniuc deţine peste 50% din piaţa media moldovenească, iar PrimeTV, care-i aparţine, retransmite postul TV de stat din Rusia „Pervîi Canal).

„Moldova este un stat multietnic înclinat spre reforme democratice, dar intervenţia rusă subminează acest proces. Noi avem nevoie de rezistenţa partenerilor noştri europeni pentru a ne menţine pe drumul progresului. Noi nu putem fi de unii singuri”, a conchis Vlad Plahotniuc.