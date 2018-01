Traian Băsescu: Am dat cetăţenie română la 700.000 de moldoveni, iar mie mi se refuză cetăţenia Republicii Moldova

„Eu am fost cel care a cerut simplificarea legii cetăţeniei române, pentru ca, astăzi, 700 de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova au cetăţenie română şi alte 200 de mii de dosare sunt depuse. Aş putea spune că am dat cetăţenie la 700 de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova, iar mie mi se refuză cetăţenia Republicii Moldova”, a spus Traian Băsescu luni, 22 ianuarie, la emisiunea „Important” de la TVC21.

Ex-preşedntele român a menţionat că, în timpul şedinţei de judecată din 22 ianuarie, avocatul lui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi, i-ar fi sugerat să mai depună o dată actele pentru cetăţenia moldovenească, însă după ce va sta trei ani în Republica Moldova, conform procedurilor legale.

„Îmi venea să-l întreb în instanţă: Dumneata, când ţi-ai luat cetăţenie română te-a pus cineva să stai trei ani în România? Pentru că avocatul domnului Dodon este cetăţean român”, a precizat fostul şef de stat.

În alt context, Băsescu a adăugat că pregăteşte un proiect de declaraţie politică în Parlamentul de la Bucureşti privind denunţarea Pactului Ribbetrop-Molotov.

Fiind întrebat dacă partidele de la Bucureşti vor susţine această idee, Băsescu a răspuns: „Eu nu văd un partid românesc care să fie împotriva reunificării ţării”.

Judecătoria Chişinău, sediul Botanica, a respins luni, 22 ianuarie, cererea înaintată de către fostul lider de la Cotroceni Traian Băsescu cu privire la anularea decretului de retragere a cetăţeniei Republicii Moldova, semnat de către preşedintele Igor Dodon. Instanţa a calificat cererea ca fiind nefondată.

Igor Dodon a semnat la 3 ianuarie 2017 decretul prin care i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu. Printre motivele care au stat la baza acestei decizii a şefului statului se enumeră faptul că fostul preşedinte al României nu ar respecta independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova, pledând deschis pentru unirea celor două maluri ale Prutului.

„S-a constatat că atât în momentul examinării cererii domnului Traian Băsescu, cât şi în prezent existau impedimente în obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova în baza art. 20 al. 1 lit. c) a Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 şi anume - domnul Traian Băsescu, fiind supus urmăririi penale pe mai multe capete de acuzaţie în România, a ascuns acest fapt esenţial ceea ce constituie temei de retragere a cetăţeniei în baza normei legale expuse mai sus”, se arăta atunci în comunicatul de presă al Preşedinţiei.

La 26 ianuarie, Traian Băsescu a contestat la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, decretul prin care Igor Dodon i-a retras cetăţenia moldovenească.

În replică, pe 28 ianurie, Igor Dodon afirma în cadrul unei întâlniri cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Şah, Kirsan Iliumjinov: „Noi am menţionat care au fost motivele în etapa când a fost semnat acest decret, de aceea nu are decât dânsul să-şi apere în instanţă şi nu are decât să depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetăţenia Republicii Moldova. Noi fiecare pas pe care-l facem, inclusiv şi în politică şi în sah [...] calculăm cu mulţi, mulţi paşi înainte”.

la 1 februarie 2017 avocatul lui Băsescu a înaintat o cerere prealabilă lui Igor Dodon, solicitând revocarea Decretului privind retragerea cetăţeniei ca fiind emis contrar legii, scrie timpul.md

Cererea prealabilă a fost respinsă de către şeful statului fără vreo motivare.

Pe 16 martie, reclamantul a înaintat Judecătoriei Chişinău o cerere de chemare în judecată împotriva lui Igor Dodon prin care a solicitat anularea decretului, dar şi aplicarea măsurii de asigurare prin suspendarea executării decretului contestat până la examinarea cauzei în fond.

Instanţa a acceptat solicitarea avocaţilor lui Traian Băsescu şi a cerut ca până pe data de 2 mai 2017, preşedintele ţării să prezinte probele în sprijinul decretului său.

Următoarea şedinţă de judecată va avea loc pe 16 mai, începând cu orele 10.00 la Judecătoria Chişinău. Până la soluţionarea problemei, decretul semnat de Igor Dodon nu va produce efecte juridice.