Sergiu Tofilat: Voi candida la alegerile pentru Primăria Chişinău

Sergiu Tofilat spune că liderul PDM a acaparat majoritatea primarilor şi preşedinţilor de raioane, iar Primăria Chişinău este ultima instituţie importantă care îi lipseşte pentru un control total.





„ Primarul trebuie revocat şi pentru faptul că a administrat extrem de prost capitala, a transformat Primăria într-o instituţie profund coruptă, căreia nu-i pasă de necesităţile orăşenilor”, a scris activistul pe pagina sa de Facebook.



Sergiu Tofilat mai spune că referendumul nu este al socialiştilor (la iniţiativa căruia este organizat, n.r.), dar al celor care au semnat pentru desfăşurarea lui.





Potrivit lui, boicotând referendumul, cetăţenii nu îl ajută pe Dorin Chirtoacă să revină în funcţie, deoarece el este ostaticul justiţiei controlate de liderul PDM. „Îl veţi ajuta pe Plahotniuc să controleze Primăria prin intermediul Silviei Radu. De frica să fie condamnat, Chirtoacă nu este liber nici să-şi dea demisia”, afirmă expertul.



Sergiu Tofilat afirmă că în ultimele săptămâni a discutat cu multă lume la acest subiect, iar oamenii înţeleg că oraşul a nimerit pe mâna lui Plahotniuc, dar nu vor referendum pentru că nu au pentru cine vota în cazul unor alegeri anticipate.





„Din această cauză am decis că, dacă referendumul va trece, voi candida independent la alegerile pentru Primăria Chişinău. Am discutat mai demult cu liderii opoziţiei şi i-am anunţat că intenţionez să candidez dacă vor fi alegeri locale. Dacă vor fi candidaţi pe care îi consider mai potriviţi, mă voi retrage şi voi susţine unul din ei”, subliniază activistul.



Sergiu Tofilat este de părere că socialiştii speră să obţină o susţinere mai mare în capitală dacă referendumul va trece, iar de pe urma acestei greşeli a lor, poate fi demis primarul şi organizate alegeri anticipate în capitală.