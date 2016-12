Rogozin nu a putut ajunge la Chişinău. Avionul a aterizat la Budapesta, traversând spaţiul aerian al României: „În pofida sancţiunilor, eu am ajuns în UE”. Reacţia Romatsa

„În pofida sancţiunilor eu am ajuns în UE. După ce se îmbunăteţeşte timpul voi zbura spre Chişinău la o întrevedere cu preşedintele Moldovei, Igor Dodon. Din cauza ceţii nu am putut ateriza, am zburat deasupra vreo 40 de minute”, scrie Rogozin pe Facebook.

MAE de la Bucureşti precizează că sancţiunile nu-i interzic lui Rogozin survolul în avioane care efectuează curse regulate, notează hotnews.ro

Romatsa, regia de stat care se ocupă cu dirijarea traficului aerian din România, a dirijat vineri, în cursul dimineţii, o aeronavă aparţinând liniei aeriene ruse Aeroflot, care a traversat România de la est la vest, dar nu are informaţii referitoare la existenţa vicepremierului rus Dmitri Rogozin în acel aparat, au declarat vineri, pentru News.ro, reprezentanţi ai regiei.

Rogozin a anunţat vineri pe Twitter că aeronava sa ar fi tranzitat spaţiul aerian al României, ceea ce ar încălca sancţiunile impuse oficialului rus de către Uniunea Europeană.

Controlorii Romatsa au dirijat vineri o singură aeronavă Aeroflot, care nu a putut ateriza la Chişinău din cauza condiţiilor meteo. „Aeronava Aeroflot nu a putut ateriza la Chişinău din cauza condiţiilor meteo, cel mai probabil din cauza ceţii. Aparatul a fost dirijat de la graniţa cu Republica Moldova până la graniţa cu Ungaria. Nu ştim şi nu avem cum să ştim dacă Rogozin era sau nu pasager”, a precizat un reprezentant al Romatsa, pentru News.ro.

Potrivit mesajului postat de Rogozin, avionul său a zburat peste Ucraina, România şi Ungaria. „Pe drum către Chişinău, am zburat peste Ucraina, via Belarus, Polonia, Slovacia, Ungaria şi România. Până la urmă, nu orice aeronavă ajunge la mijlocul Niprului”, a scris Rogozin pe Twitter, vineri, în jurul orei 11.30.

Rogozin se îndrepta spre Chişinău, unde urmează să participe la cemonia de învestitură a lui Igor Dodon în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.

În mai 2014, Rogozin a fost inclus pe lista cu sancţiuni vizând oficialii ruşi impuse de UE ca retaliere la anexarea Crimeei de către Moscova. Printre sancţiunile adoptate se numără şi interzicerea tranzitării spaţiului aerian al ţărilor membre.