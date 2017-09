Parlamentul de la Chişinău se convoacă în şedinţă specială

Şeful statului nu a promulgat legea privind energetica, legea tichetelor de masă, reforma Academiei de Ştiinţe, legea cu privire la combaterea terorismului.

„Considerăm că este inadmisibil ca cetăţenii să fie privaţi de anumite beneficii care aduc aceste legi, or anumite categorii profesionale să nu poată funcţiona din cauza că preşedintele Dodon are anumite interese sau are anumite orgolii. Egoismul său nu trebuie să afecteze soarta sau viaţa cetăţenilor”, a declarat Andrian Candu.



Nepromulgarea legilor respective implică bani şi timp pierdut şi împiedică implementarea Acordului de Asociere cu UE, dar şi reformele de pe agenda Guvernului, a mai spus preşedintele legislativului.