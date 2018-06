Maia Sandu, despre acuzaţiile lui Ilan Şor: Hoţul de miliarde minte cu neruşinare pentru că îi este frică

„Hoţul de miliarde Ilan Şor minte cu neruşinare că eu aş fi luat bani în plic. Nu am luat niciodată bani nici în plic, nici altfel de la Şor, Filat şi nimeni altcineva. Mi-am câştigat întotdeauna banii cinstit. Mai mult, de când am început să fac politică, am cheltuit propriile economii”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Ea a precizat că este „cu banii la vedere”. „Din 2012, când am acceptat funcţia de ministru, mi-am făcut publică declaraţia de avere, inclusiv economiile pe care le-am făcut în afara ţării. Pot să justific provenienţa legală a veniturilor şi cheltuielilor mele până la ultimul bănuţ”, a explicat preşedinta PAS.

Totodată, Maia Sandu a dat de înţeles că Ilan Şor este cel care, de fapt, şi-ar ascunde averea.

„Cheltuielile lor nu sunt făcute publice, dar pot fi văzute cu ochiul liber: vacanţe scumpe (închiriere de hoteluri private şi iahturi în Nice şi Maldive), avioane şi maşini de lux, concerte cu staruri naţionale şi internaţionale, magazine sociale peste tot în ţară, publicitate stradală la tot colţul, bani plătiţi oamenilor sărăciţi tot de ei pentru a-i aduce în stradă ca să ceară protejarea hoţilor de justiţie şi multe altele. Sursa acestor cheltuieli este, bineînţeles, miliardul furat, pentru că în declaraţiile sale de avere Şor se declară falit cu un salariu de 2.800 de lei pe lună şi datorii”, a subliniat lidera PAS.