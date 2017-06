Krasnoselskii: Mi-a plăcut că Dodon m-a numit patriot. Eu mereu am acţionat în interesul Transnistriei

„Eu sunt un politician deschis şi onest. Eu nu mă joc, dar mereu spun adevărul. Posibil din cauza la asta şi nu sunt comod. Mi-e mi-a plăcut că Igor Dodon m-a numit patriot. Aşa şi este. Eu mereu acţionez în interesul poporului Transnistriei. Noi de la bun început am ales calea de discuţii directe cu Moldova, în niciun caz nu am întors spatele şi nu am refuzat platforma propusă. Transnistria în mod tradiţional pledează pentru procesul de negocieri în orice format”, a declarat Vadim Krasnoselskii.

În acest context, preşedintele nerecunoscut al regiunii transnistrene a dorit inclusiv să infirme declaraţiile lui Igor Dodon, precum că Chişinăul vine cu mai multe soluţii privind numerele de înmatriculare a maşinilor înregistrate în stânga Nistrului sau privind recunoaşterea diplomelor de la Tiraspol.

Vadim Krasnoselskii susţine că este deschis pentru dialog şi a a adus exemple de paşi concreţi, care în viziune lui sunt meniţi să dezgheţe dialogul Chişinău-Tiraspol, precum ar fi încetarea urmăririi penale pe numele a zece funcţionari moldoveni sau asigurarea bunei funcţionări a şcolilor cu predare în limba română.

Amintim că recent, în cadrul unei emisiuni, Igor Dodon afirma: „Eu îl stimez pe Vadim Krasnoselskii, el este un patriot. Eu înţeleg poziţia lui. Noi în mod separat am vorbit la Holercani şi despre instalarea posturilor vamale comune (referindu-se la postul vamal Cuciurgan-Pervomaisk). Eu mereu voi sprijini locuitorii malului drept şi stâng al Nistrului. Sunt convins că putem găsi ieşire din orice situaţie.