Iurie Leancă: Relaţiile moldo-bulgare vor fi intensificate pe diverse paliere

Iurie Leancă a spus vineri, 6 aprilie, în cadrul unui briefing de presă, că la Sofia s-a întâlnit cu preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, şi cu vicepremierii Ekaterina Zaharieva şi Tomislav Doncev. În cadrul întrevederilor s-a constatat că potenţialul pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale este unul foarte mare şi este de datoria ambelor state ca acesta să fie valorificat.

„Am convenit să intensificăm dialogul şi am obţinut angajamentul mai multor oficiali să ne viziteze, să viziteze Taraclia, să vadă problemele cu care se confruntă comunitatea bulgară, astfel încât să avem o relaţie mult mai strânsă, mai puternică şi cu rezultate mult mai bune”, a spus Iurie Leancă.



Vicepremierul a îndemnat să fie extinse proiectele de finanţare a şcolilor bulgare din Moldova, prin computerizarea instituţiilor de învăţământ, pentru ca elevii să se familiarizeze cu tehnologiile moderne, iar la absolvire să poată fi angajaţi în câmpul muncii. În cadrul vizitei s-a stabilit ca profesori de la universităţile din Bulgaria să vină să predea la universitatea din Taraclia, iar cadre didactice de la universitatea din Taraclia vor merge pentru un schimb de experienţă în universităţi bulgare.

„Am pledat pentru aplicarea principiului Erasmus, astfel încât studenţii din Taraclia să poată merge jumătate de an, finanţaţi de statul bulgar, să facă studii la universităţile din Bulgaria”, a mai spus Iurie Leancă.



În 2017, schimburile comerciale dintre Moldova şi Bulgaria au ajuns la 150 de milioane de dolari. Potrivit lui Iurie Leancă, în fiecare an creşte cu aproape 20% volumul schimbărilor comerciale dintre cele două ţări, în special datorită Zonei de Liber Schimb pe care o are Republica Moldova cu UE.