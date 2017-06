Iurie Leancă: Devalizarea sistemului bancar a fost un proces îndelungat, iar BNM nu l-a oprit

„Nimeni nu poate spune cu exactitate când anume s-au furat banii. Unii zic că s-a făcut într-o zi, în noiembrie 2014, dar aşa ceva este imposibil. A fost un proces mai lung, care a început încă în perioada comunistă. Poate că atunci sumele care se furau erau mai mici. De atunci s-au început a da credite neperformante, fără acoperire, pe urmă s-au luat alte credite pentru a le acoperi pe cele mai vechi, până s-a ajuns la situaţia dată”, a declarat Leancă.



Fostul premier a spus că a observat neregulile de la BEM şi a acuzat Banca Naţională că nu a oprit procesul de devalizare a sistemului bancar: „Eu când am venit la Guvern, Banca de Economii avea deja datorii foarte mari. Eu nu dispuneam de pârghiile necesare şi nici nu sunt specialist în finanţe. Banca Naţională care dispune de toate pârghiile nu şi-a făcut datoria, aproape că nu a întreprins nimic”.



Iurie Leancă a recunoscut că în perioada când se afla la şefia Guvernului, a avut câteva întâlniri cu Ilan Şor, dintre care unele neformale. „Când am văzut ce se întâmplă la BEM, am început să caut soluţii, mă întâlneam cu diferiţi oameni, ca să văd care este situaţia şi ce se poate de făcut. Pe Ilan Şor, în calitate de preşedinte al BEM, l-am invitat la şedinţa Guvernului ca să ofere explicaţii. Cred că m-am întâlnit cu el de 4-5 ori, nu pot spune cu exactitate, dar pentru a discuta situaţia de la BEM”, a spus vicespeakerul.



Iurie Leancă susţine că concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău a fost necesară: „Exista riscul ca aeroportul să fie închis, era într-o stare deplorabilă, iar pista era avariată. După concesionare lucrurile s-au schimbat radical”.