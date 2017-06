Iurie Leancă, către Andrei Năstase: La puşcărie vor sta părinţii tăi spirituali. Mă refer la Ţopi, la Platoni, la Renaţi şi la Filaţi

„La puşcărie vor sta inclusiv părinţii spirituali ai lui Năstase, care prin bani murdari au finanţat campanii întregi de denigrare a persoanei mele, chiar din momentul anunţării părăsirii PLDM-ului. Când spun părinţi spirituali, mă refer la Ţopi, la Platoni, la Renaţi şi la Filaţi. Când au văzut că există o persoană care vrea să facă într-adevăr reforme în această ţară (misiuni europene pentru justiţia moldovenească, control european şi internaţional - Kroll/Europol/FBI) au început să tremure. Nu este de mirare că au decis să se unească şi să pună în funcţie toate uneltele propagandistice finanţate din bani murdari, inclusiv din banii furaţi de la BEM”, a declarat Iurie Leancă într-o postare pe Facebook.

Vicepreşedintele Parlamentului consideră că „este simplu să devii un politician populist în Moldova: învinuieşti, critici la stânga şi la dreapta şi îi bagi pe toţi la puşcărie. Voronin a promis - nu a făcut nimic, Filat a promis că îl încătuşează pe Voronin - nu a făcut nimic. Este modelul clasic după care astăzi se conduc mulţi lideri politici din Moldova, inclusiv acelaşi Andrei Năstase”.

„Ţin să menţionez: la puşcărie vor sta toţi cei care au fost implicaţi în furtul din sistemul bancar. Compania Kroll, care apropo, a fost adusă la insistenţa mea, sunt sigur că va face lumină în cazul BEM, deoarece în timp ce noi lucram 24/24 pentru Acordul de Asociere, liberalizarea regimului de vize, autobuze şcolare, investiţii, .., alţii furau banii agonisiţi de oamenii simpli. Toţi au înţeles că acea garanţie a fost acordată pentru ca oamenii să nu rămână fără depunerile de o viaţă. Am semnat garanţia doar după consultarea/recomandarea instituţiilor financiare internaţionale: Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional”, a notat fostul premier.

Leancă susţine că cei menţionaţi mai sus au reuşit să se unească contra lui, punând în acţiune toată mass-media propagandistică pe care ar deţine-o.

„Este greu să lupţi în Moldova fără resurse financiare, mediatice. Dar, aceasta este o altă istorie. De asemenea, recunosc că am greşit când am decis să nu răspund cu atac la atac. Ştiam că politica e murdară, dar atâta mizerie, atâta ipocrizie şi atâta ticăloşenie nu am crezut că există în factura umană. Când Kroll va termina ancheta, atunci vom vedea foarte clar cine a stat în spatele furturilor, cine a stat în spatele atacurilor denigratoare, cine a stat în spatele unor politicieni şi a instituţiilor media aservite. Nu a mai rămas mult”, a precizat ex-prim-ministrul.

De asemenea, Iurie Leancă a opinat că declaraţiile recente ale lui Andrei Năstase „încă odată demonstrează clar, că vrea să înlocuiască pe unii cu alţii şi să dea ştafeta "părinţilor lui spirituali" pentru a le face cale să dezvolte noi "combinaţii" prin mecanisme vechi”.

„E nostim să auzi că dânsul e proeuropean şi să auzi tot de la el că promite să folosească procurorul pentru a pune la puşcărie oponenţii politici. Aşa înţelege dânsul valori europene, lupta cu corupţia şi reformarea justiţiei?”, a încheiat Iurie Leancă.