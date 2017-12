Igor Dodon: Există un blocaj total la nivel de Guvern în relaţiile moldo-ruse

Opinia a fost exprimată de preşedintele Igor Dodon la evenimentul de bilanţ al activităţii sale de un an în funcţia de şef al statului, care a avut loc marţi, 12 decembrie, transmite IPN.



Şeful statului spune că dinamica pozitivă în relaţiile dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova se realizează pe fundalul provocărilor neargumentate, vădit provocatoare ale majorităţii parlamentare, condusă de Partidul Democrat, şi tuturor interpuşilor şi sateliţilor la nivel de Guvern. Acest lucru se realizează inclusiv prin expulzarea diplomaţilor Federaţiei Ruse, interdicţii de a intra pe teritoriul ţării a jurnaliştilor, oamenilor de cultură, politicienilor, experţilor din diverse domenii etc.



Potrivit lui Igor Dodon, de la începutul anului a fost deblocat exportul produselor şi serviciilor companiilor moldoveneşti pe piaţa Federaţiei Ruse. Astăzi, circa 200 de întreprinderi autohtone au acces pe piaţa Rusiei. Ca rezultat, au fost create mii de locuri de muncă în ţară. Creşterea exporturilor pe diferite categorii de produse este substanţială în primele nouă luni în raport cu aceeaşi perioadă a anului 2015.



Potrivit lui, au fost soluţionate mai multe probleme cu caracter juridic şi instituţional cu care se confruntau cetăţenii moldoveni ce muncesc sau locuiesc pe teritoriul Rusiei. Aproximativ 120 de mii de persoane au beneficiat de amnistia migraţională, iar în prezent, se lucrează la identificarea unor soluţii pentru alte probleme şi categorii de migranţi.



De asemenea, a fost aprofundată cooperarea regională, inclusiv prin semnarea acordurilor bilaterale de parteneriat dintre regiunile Federaţiei Ruse şi Autonomia Găgăuză, raioanele Republicii Moldova. În baza acestor parteneriate, au fost realizate numeroase proiecte de asistenţă tehnică, de schimb de experienţă, proiecte culturale.



„Am reuşit să deblochez exporturile spre Rusia, am obţinut condiţii de lucru în Rusia pentru sute de mii de muncitori moldoveni, am lansat un proces eficient de negocieri cu regiunea transnistreană, care deja a dat roade. Vă spun cu toată fermitatea, dacă nu interveneam personal la nivel înalt, politica rusofobă a guvernării ar fi avut urmări grave greu de estimat în plan economic şi social”, a spus Igor Dodon.



De la începutul anului, Igor Dodon a avut 14 întrevederi cu şefii de state, dintre care şase cu preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.