Dorin Chirtoacă îi oferă o lecţie de istorie Maiei Sandu: De unde aţi luat că Unirea a fost impusă şi că este nerealistă astăzi?

„Doamna Sandu, de unde aţi luat că Unirea a fost impusă acum 100 de ani, şi că este nerealistă astăzi? Rezultă că ocupaţia din 1812 şi 1940 au fost de bună voie?”, se întreabă Dorin Chirtoacă.

Potrivit primarlui, Unirea a avut loc pentru că încă de la 1848, floarea naţiunii de atunci, ca Bălcescu, apoi intelectualitatea, „Junimea”, prin Alecsandri, Eminescu, clasa politică prin Kogâlniceanu, Cuza, Brătienii, Iorga, Casa Regală prin Regele Carol I, Regele Ferdinand, dar mai ales prin Regina Maria, au avut ca scop clar să realizeze ceea ce s-a numit „visul de aur” de milenii al tuturor românilor, să locuiască în aceeaşi Ţară - România Mare.

„Unirea a fost posibilă pentru că a dorit-o poporul român, iar conducătorii de atunci nu au ignorat acest ideal, ci l-au pus în valoare. Unirea a fost posibilă pentru că în Primul Război Mondial, România a fost de partea Antantei (tot datorită Reginei Maria), iar la Conferinţa de Pace de la Paris, la masa de negocieri, România a fost de partea învingătorilor”, a subliniat Chirtoacă.

Vedeţi mai jos continuarea mesajului publicat de Dorin Chirtoacă:

Să fie clar, Regina Maria este mama României Mari! Iar prin carisma şi personalitatea ei a reuşit să se impună Ea în faţa Europei şi să obţină recunoaşterea României Mari! Despre Regina Maria s-a spus atunci, pe vremea primului Razboi Mondial „Cu adevărat, în acel moment al istoriei, Maria a fost singurul bărbat al României”. Iar acum nici asta nu avem...

Unirea a fost posibilă şi datorită legăturilor de rudenie ale Reginei Maria: verişoară dreaptă cu Regele Marii Britanii, George al V-lea şi cu Ţarul Rusiei, Nicolae al II-lea.

Iar unii din acest popor care era sub jugul a două imperii, austro-ungar şi ţarist, iar până la 1877 şi otoman, nici până în ziua de azi nu au inţeles şi nu înţeleg cine le-a vrut binele şi cine le face rău, dovadă că Regele Mihai, în loc să fie şef de stat astăzi, este în conitnuare în exil în Elveţia, de restul greşelilor şi stangăciilor pe le care comite poporul nostru până în ziua de azi, orbecăind mioritic de multe ori, nici nu are rost să vorbim, deşi manifestaţiile de la Bucureşti şi din toată România, din iarna acestui an arată că „Deşteaptă-te române” funcţionează! La fel cum a fost şi la noi la 6-7 aprilie 2009 (dar fără acţiunile de deturnare spre violenţe şi distrugeri...)

Doamna Sandu, asemenea afirmaţii seamană doar confuzie în mintea poporului rătăcit, spălat pe creier de propaganda comunistă şi toarnă apă la moara socialiştilor, comuniştilor şi a altor stalinişti. Aţi mai turnat odată apă la moara lor la alegeri prin greşeala care a influenţat alegerile în mod sigur cu „mărul otrăvit”, de ce o faceţi din nou? Cu aşa opoziţie, unii o să conducă mult şi bine...

Idealul Unirii, rămane a fi alături de credinţa şi limba română, unul din pilonii pe care se ţine existenţa noastră ca popor în Europa şi în lume. Şi dacă vrem să fim respectaţi vreodată trebuie să luptăm pentru Unire, pentru ca în Uniunea Europeană nu traiesc legume sau roboţi, ci naţiuni, naţiuni cu rădăcini şi identităţi puternice, naţiuni care concurează între ele, care sunt gata să primească în rândul lor naţiuni la fel ca ele şi care promovează în mod unit această diversitate şi acest mod de viaţă în toată lumea!

Idealul Unirii este cel care va duce Republica Moldova spre Uniunea Europeană, iar în cadrul UE vom avea posibilitatea să alegem între modelul Austria - Germania sau Germania - Germania (RDG + RFG). Deşi drumul scurt de integrare în UE este anume Unirea!

Oricât de greu ar fi, Unirea trebuie promovată şi nu lovită!

Amintim că preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a declarat duminică, 10 septembrie, în cadrul celui de-al doilea Congres extraordinar al formaţiunii, că nu crede că Unirea României cu Republica Moldova ar fi posibilă, pentru că „nu este real ca UE să permită unui stat membru să înghită un teritoriu”.