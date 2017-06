Dodon, la Sankt Petersburg: „Noi în sfârşit am conştientizat că suntem diferiţi de lumea Occidentală, avem alte valori“

Igor Dodon şi-a început discursul de la Sankt-Petersburg prin a arunca săgeţi către SUA şi a face aluzii la citate din Confucius, sugerând astfel că viitorul Moldovei este alături de Rusia.

„A trecut timpul când regulile şi standardele elaborate de o singură ţară trebuie implementate de restul statelor“

„Asta anterior, chiar nu demult, se considera că ceea ce e bine, de pildă pentru SUA, este bine şi pentru toată lumea. Iar dacă e să facem reparaţie în ţară, atunci e mai bine să facem „o euroreparaţie”. Noi în sfârşit am conştientizat - suntem diferiţi de lumea Occidentală. Avem alte tradiţii, alte valori, iar impunerea artificială a valorilor străine la nimic bun nu va duce. Chiar şi Confucius a spus: „Când drumurile sunt diferite, nu faceţi planuri comune”. Fiecare ţară, fiecare regiune are propriul său drum istoric, atât în trecut cât şi viitor”, a declarat Igor Dodon.

Preşedintele Republicii Moldova s-a plâns pe faptul că Chişinăul a semnat în 2014 Acordul de Asociere UE - Republica Moldova, afirmând că este un principiu al globalizării de care Moldova trebuie să se ferească.

„Ne-au promis râuri de lapte”

„Au trecut trei ani, priviţi rezultatul. Piaţa internă a fost invadată de produsele din UE. Am pierdut 2/3 din exporturile ruseşti. Au scăzut de câteva ori investiţiile străine şi a crescut semnificativ corupţia”, a menţionat şeful statului.

Dodon s-a lăudat că în pofida retoricii antiruse a Chişinăului, el a reuşit să câştige alegerile prezidenţiale, iar acum încearcă să restabilească bunele relaţii cu Rusia.

„Ne-am întors la parteneriatul strategic şi la dialogul cu partenerii ruşi”

„Au fost reluate exporturile. În primul semestru al acestui an, exporturile moldoveneşti către Rusia au crescut cu 42%. Am început a soluţiona problema migranţilor şi am semnat Acordul de cooperare cu Uniunea Economică Euroasiatică., având intenţia de a obţine statut de observator. Practic, noi ne-am amintit de cuvintele lui Confucius şi am început a realiza planuri cu cei cu care avem un drum comun şi o istorie comună de veacuri”, a adăugat preşedintele Moldovei.

Republica Moldova şi Rusia au obţinut o victorie comună în cel de-Al Doilea Război Mondial şi „acest fapt nu ne îl va lua nimeni”

„Desigur că asta nu place la mulţi şi au început provocări ca cele din ultimele zile, scandaluri diplomatice, expulzarea diplomaţilor. Cred că toţi înţeleg ce încearcă ei să obţină prin asta. Vor să provoace ruperea relaţiilor cu Rusia şi să restricţioneze preşedintele Moldovei în iniţiativele sale”, a subliniat Igor Dodon.

„Este principial să plecăm din globalizarea în care Moldova nu-şi are locul”

„Pe noi pur şi simplu ne vor face praf acolo. Şi economia noastră, şi tradiţiile, şi credinţa. Trebuie să trecem la localizare, să fim împreună în acele uniuni regionale şi cu acele ţări cu care avem interese, istorie şi viitor comun”, a spus Dodon.

El a menţionat că oricare sancţiuni internaţionale şi fobii sunt contraproductive, iar Moldova nu va prieteni cu cineva pentru a fie contra altcuiva, dar va prieteni cu toţi.

„Treziţi-vă, ajunge să jucaţi rolul de pion în bătăliile de şah. Nu vă lăsaţi folosiţi în calitate de carne regională de tun, pentru realizarea unor idei geopolitice”, a conchis Igor Dodon.