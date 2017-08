CSJ expediază demersul Domnicăi Manole către Curtea Constituţională

Domnica Manole a spus că aceste norme contravin principiului separării puterii în stat şi Constituţiei. Avizele emise de SIS, un organ executiv, atentează la principiul independenţei şi uzurpează atribuţiile puterii judecătoreşti.





„Am primit o satisfacţie în legătură cu rezultatul acestei şedinţe. Astăzi instanţa a demonstrat obiectivitate. Noi am ridicat excepţia de neconstituţionalitate a unor norme privind verificarea judecătorilor de către SIS. Am invocat că aceste norme contravin principiilor constituţionale care prevăd independenţa judecătorului, independenţa sistemului judecătoresc şi prevăd principiul separării puterilor în stat”, a spus Domnica Manole.



În luna aprilie a anului trecut, Domnica Manole a emis o hotărâre prin care Comisia Electorală Centrală a fost impusă să desfăşoare referendumul constituţional iniţiat de către Platforma „DA”. Adresarea la CSM pentru cercetarea judecătoarei a fost înaintată drept urmare a deciziei Curţii Supreme de Justiţie prin care s-a constatat caracterul vădit ilegal al hotărârii emise de judecătoare şi a sesizării preşedintelui CEC de atunci, Iurie Ciocan, prin care se solicita tragerea la răspundere penală a acesteia.



La începutul lunii iulie, în baza avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate, Consiliul Superior al Magistraturii a declarat-o pe judecătoarea Domnica Manole incompatibilă cu funcţia de magistrat. CSM a propus şefului statului să o elibereze din funcţie. Atunci magistrata a apreciat această decizie ca fiind o comandă politică, o decizie ilegală, cu depăşirea flagrantă a tuturor prevederilor legale. Domnica Manole mai declara că hotărârea CSM are şi scopul de a intimida alţi judecători care ar putea proceda cum a procedat ea, atunci când nu s-a lăsat influenţată de către factorul administrativ.