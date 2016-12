Băsescu, despre afirmaţiile lui Dodon că acordarea cetăţeniei române moldovenilor se numeşte românizare: Este un proces de desovietizare!

„Noi am generat un proces de desovietizare acolo, acordând 5.000 de burse anual tinerilor din Republica Moldova şi redând cetăţenia. Din păcate aici avem o atitudine în regula Guvernului care a pus taxe uriaşe pentru cetăţenie..De la cetăţenii Republicii Moldova vrem noi să facem avere la MAE? Ar trebui făcută taxă zero. Ăsta ar fi răspunsul la declaraţiile lui Dodon şi creşterea numărului de burse de la 5.000 la 10.000. Asta aş face dacă aş fi la putere”, afirmă fostul preşedinte al României.







Băsescu nu exclude că Igor Dodon îi va retrage cetăţenie, afirmând că „asta îl duce mintea”.









Traian Băsescu a mai adăugat că declaraţiile lui Dodon din ultima vreme „sunt profund antiromâneşti”, fapt ce ar putea duce la tensionarea relaţiilor bilaterale dintre cele două state.





Amintim că pe 16 decembrie, într-un interviu pentru Russia Today, preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a plâns jurnalistului rus că România este prea activă în Moldova, fapt ce ar duce la „românizare”. În acest context, el a cerut Kremlinului să răspundă la fel.





„Eu voi aduce numai un exemplu pentru ca să nu critic Rusia, dar voi mă veţi înţelege. România în fiecare an propune unui număr mai mare de 5.000 de studenţi din Moldova să înveţe gratis la ei. Acolo aceştia au parte de bursă, cazare gratuită. Voi înţelegeţi ce îi învaţă pe ei acolo? Ei primesc cetăţenie română şi apoi se întorc. Aceasta este românizare. Dacă eu nu greşesc, Rusia oferă 150-200 de locuri de studii. Simţiţi diferenţa. Când am fost un co-preşedinte a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse în anii 2008-2009, mereu atrăgeam atenţia asupra acestor probleme. Haideţi să fim mai activi, priviţi ce se întâmplă cu societatea civilă din Moldova. 90-95% reprezintă o finanţare deschisă din partea USAID şi Departamentului de Stat al SUA şi lucrează la crearea retoricii antiruseşti”, a declarat Igor Dodon.





Nu ştiu foarte bine legea. Din câte ştiu preşedintele are prerogativa să acorde cetăţenie, pe când la noi o are Guvernul, şi preşedintele are prerogativa să retragă cetăţenii. Deci, este posibil să o retragă”, a subliniat politicianul.