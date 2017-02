Anatolie Zagorodnî: Proiectul de lege înaintat de către Dodon de modificare a Constituţiei nu va avea susţinere în Parlament

„Ceea ce a spus astăzi domnul Dodon sunt nişte declaraţii populiste în contextul angajamentelor electorale pe care le-a avut dumnealui în campania electorală şi încearcă prin toate metodele să spună societăţii că: „eu vreau să dizolv acest Parlament, însă Parlamentul nu este de acord cu mine şi nu pot face acest lucru”. Eu cred că aceste propuneri nu o să aibă susţinere în Parlament, sunt mai mult ca sigur. Sunt lipsite de orice logică juridică (...) dumnealui pregăteşte opinia publică prin aceste declaraţii pentru alegerile parlamentare din 2018. Ca în campania electorală respectivă să spună: „uite am vrut, am încercat, dar până la urmă nu au avut sorţi de izbândă, deoarece majoritatea parlamentară a refuzat”. Are un scenariu bine pus la punct”, a declarat Zagorodnîi.

În opinia deputatului, Igor Dodon va începe procedura de colectare a semnăturilor, aşa precum a promis în cazul în care Parlamentul refuză până la 24 martie să înregistreze proiectul de lege privind modificarea Constituţiei.

„Dumnealui o să agite societatea. Eu vă asigur că o să vină în faţa oamenilor. Are structuri teritoriale, o să meargă la oameni şi o să strângă semnături şi o să vină cu 500 - 600 de mii, câte o să reuşească, şi o să încerce să pună presiuni asupra Parlamentului, asupra instituţiilor. Aceasta o să fie o pregătire foarte serioasă pentru dumnealui pentru alegerile parlamentare”, a adăugat Anatolie Zagorodnîi în cadrul emisiunii „Punctul pe azi”, de la TVR Moldova.

Igor Dodon a prezentat marţi, 28 februarie, un proiect de lege de modificare a Constituţiei. Şeful statului doreşte ca Legea Supremă să prevadă posibilitatea de a dizolva Parlamentului în alte cinci cazuri, pe lângă cele două stipulate deja în Constituţie. Totodată, preşedintele a avertizat Parlamentul că, dacă până pe 24 martie acesta nu va susţine modificarea Constituţiei în plen, el va merge la referendum.