Anatol Şalaru cere deputaţilor să renunţe la completările legii privind statutul juridic al Găgăuziei: Va încuraja separatismul

„La peste 25 de ani de la declararea independenţei faţă de URSS, Republica Moldova continuă să stea sub semnul separatismului şi al dezintegrării. După Transnistria care s-a separat, nu fără sprijinul Moscovei şi al Armatei a 14-a, de Republica Moldova, regiunea găgăuză a constituit permanent o sursă de ameninţare şi şantaj la adresa Chişinăului”, a declarat Anatol Şalaru într-o postare pe Facebook.

Politicianul consideră că „Găgăuzia nu are nevoie de autonomie pe criterii etnice, nu are nevoie să fie şi mai mult enclavizată şi lăsată la mâna unor aventurieri politici stipendiaţi de Federaţia Rusă. Găgăuzia are nevoie, ca şi întreaga Republică Moldova, de dezvoltare, de locuri de muncă, de comerţ liber, de acces la finanţare. Descentralizarea sau nivelul de subsidiaritate al raioanelor locuite de găgăuzi trebuie să fie acelaşi cu al celorlalte raioane ale republicii”.

Şalaru aminteşte că „raioanele locuite de minoritatea găgăuză se învecinează cu Transnistria, nu cu Ucraina care astăzi sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova”.