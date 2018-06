Anatol Şalaru: Este absurd să acuzi Guvernul României că lucrează pentru Plahotniuc

„Indiferent că se recunoaşte sau nu, acest scrutin a stat, pentru votanţii din Chişinău, tot sub semnul geopoliticii. Eu şi ceilalţi unionişti am dat un vot geopolitic. Am votat împotriva Rusiei al cărui reprezentant era Ivan Ceban. Din păcate, la nicio zi de la câştigarea alegerilor, Andrei Năstase şi alţi proeuropeni au pornit atacurile la adresa României”, a declarat Anatol Şalaru într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui, „este absurd să acuzi guvernul României că lucrează pentru Plahotniuc. Este absurd să crezi că un stat NATO şi UE se află la cheremul cuiva de pe Bâc”.

„Aceste atacuri informaţionale la adresa României, susţinute inclusiv de la Bucureşti de politicieni pe post de idioţi utili, par a face parte dintr-un mecanism de decredibilizare a României şi eliminare a ei din Republica Moldova. Indiferent de culoarea politică a Guvernului român, politica României ca ţară a fost una de sprijin necondiţionat pentru cetăţenii din Republica Moldova”, a menţionat Şalaru.