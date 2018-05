Alegeri locale Chişinău. Alexandra Can le promite chişinăuienilor o viaţă mai bună

Acesta conţine nouă priorităţi şi ţine de modernizarea habitatului urban, îmbunătăţirea managementului şi politicii decizionale la Primărie, precum şi valorificarea relaţiilor cu oraşele vecine româneşti, transmite IPN.



Odată aleasă în fruntea Primăriei, candidata PNL spune că va opta pentru valorificarea la maxim a relaţiilor culturale şi economice pe axa Chişinău-Iaşi, prin elaborarea şi implementarea proiectelor investiţionale. Totodată, va asigura conversiunea remitenţelor în investiţii, prin programul

„Aducem diaspora acasă”. Va crea un Centru moldo-român de cooperare în afaceri şi investiţii şi va deschide în oraş, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, incubatoare şi parcuri industriale, agroturistice şi tehnologice.



Candidata la Primărie îşi propune să elimine treptat transportul rutier în partea istorică a oraşului, să construiască piste pentru biciclişti, rampe pentru cărucioare, precum şi o şosea auto de centură în jurul Chişinăului. Dacă va deveni primar, Alexandra Can spune că va aplica principiul „cine poluează, plăteşte”, iar în licee va fi implementat programul „Tânărul fermier”. În cazul necesităţii luării unor decizii cu impact, va organiza consultări publice şi referendumuri locale.



Tot Alexandra Can spune că va fi instituit un fond de solidaritate pentru protecţia categoriilor de cetăţeni defavorizaţi, în special pentru pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei. De asemenea, va fi acordată asistenţă socială la domiciliu pentru persoanele defavorizate şi cu dizabilităţi. Combaterea vagabondajului şi a cerşitului de pe străzile oraşului este şi ea una din priorităţile Alexandrei Can.



Potrivit candidatei PNL, programul propus este unul realist şi realizabil, iar dacă va fi aleasă primar, va fi un funcţionar onest şi activ care îşi va folosi întreaga experienţă în administrarea treburilor oraşului. Totodată, partidul pe care îl reprezintă va pleda pentru fortificarea eforturilor democratice, reformatoare, orientate spre vest, adică spre România, Europa şi Statele Unite ale Americii. Candidata PNL consideră că cetăţenii au nevoie de un primar care să unească, nu să dezbine.



Preşedinta PNL, Vitalia Pavlicenco, consideră că actualmente, în Chişinău, dar şi în întreaga republică trebuie redată încrederea cetăţenilor în politicieni şi în partide, iar Alexandra Can a fost şi rămâne un politician consecvent şi o româncă unionistă luptătoare. Lidera PNL o caracterizează pe Alexandra Can drept un bun specialist, cu experienţă de manager, organizator, economist şi un administrator foarte bun, care ar putea renaşte dezvoltarea capitalei.



Candidata PNL, Alexandra Can figurează sub numărul opt în buletinul de vot la şefia capitalei. Alegerile locale noi la Chişinău şi Bălţi vor avea loc pe 20 mai.