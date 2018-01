Ştefan Gligor: Decizia CEC privind referendumul legislativ este influenţată politic

Declaraţia a fost făcută de Ştefan Gligor, director de programe la Centrul de Politici şi Reforme (CPR) şi preşedintele Grupului de iniţiativă, în cadrul emisiunii „Ora expertizei” de la postul de televiziune Jurnal TV, transmite IPN.



„CEC-ul nu are mandat de interpretare. Poporul, conform Constituţiei, îşi exercită suveranitatea pe două căi: organe alese şi referendum. CEC-ul este în serviciul poporului. Când se adună 700 de oameni şi deleagă reprezentanţi şi vin şi spun că vor să abroge o lege, CEC nu are competenţă să dea calificare le ceea ce vreau să adopt eu. În cazul când considera că există un vid legislativ, Comisia trebuia să solicite Parlamentului să clarifice acel vid sau să solicite Curţii Constituţionale să dea o interpretare”, spune Ştefan Gligor.



Potrivit Liliei Carasciuc, directoare executivă Transparency International Moldova, Comisia Electorală Centrală trebuie să fie o instituţie neutră, obiectivă şi să se ghideze de proceduri. „Ceea ce am văzut noi a fost o atitudine foarte cinică, ca la judecată, lipsă de dorinţă de a asculta replicile Grupului de iniţiativă. Hotărârea era deja pregătită, de aceea nu era necesar de a asculta răspunsurile noastre”, a declarat Lilia Carasciuc.



Comentatorul politic Corneliu Ciurea consideră că CEC a mers pe consecinţe şi s-a întrebat ce se întâmplă în cazul în care ar avea loc referendumul legislativ şi prevederea cu privire la sistemul electoral mixt ar fi invalidată. „CEC-ul a spus în acest caz că avem un vid legislativ pentru că vechea lege deja este abrogată şi, prin abrogarea legii noi, nu rămâne absolut nimic şi atunci apar o sumedenie de alte probleme politice”, a afirmat analistul.