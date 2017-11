Anul agricol 2016-2017 este unul dintre cei mai buni în ultimii ani

Potrivit lui Iurie Uşurelu, tot mai multe sisteme de irigare sunt instalate în preajma suprafeţelor agricole şi astfel mai puţine terenuri sunt afectate de secetă.

Tot mai mulţi agricultori folosesc seminţe şi produse chimice de calitate înaltă, fapt ce a permis o roadă mai bogată. La fel, au fost mărite suprafeţele agricole protejate de grindină. Tot mai des sunt utilizate tehnologiile conservative de prelucrare a solului, ceea ce presupune aratul pământului o dată la 4 ani, iar brazda nu este întoarsă.



„Anul agricol 2016-2017 a început toamna trecută, când era secetă. Semănatul culturilor de toamnă a întârziat, am intrat nepregătiţi în iarnă, unele suprafeţe de culturi au fost reduse. Însă, iarna a fost generoasă cu noi, ploile au fost multe şi am avut suficientă umiditate în sol. Intemperiile din primăvară au afectat doar horticultura”, a comunicat Iurie Uşurelu.



Viceministrul Agriculturii, Dezvoltării Rregionale şi Mediului Ion Parea a spus că s-a reuşit recoltarea a 1,17 milioane tone grâu. Recolta medie per hectar a fost de 3,8 tone, fiind cu 0,77 tone mai mare decât anul trecut. Suprafaţa cu grâu a cuprins circa 300 de mii de hectare. Orz de toamnă şi de primăvară s-a strâns aproape 250 de mii de tone. Cât priveşte recolta de floarea soarelui, volumul producţiei este de peste 750 de mii de tone.



Sfeclă de zahăr s-a recoltat în volum de peste 650 de mii de tone. Recolta de legume a depăşit 750 de mii de tone, inclusiv 310 mii de tone de cartofi. Tomate au fost recoltate în volum de 82 de mii de tone.