ONG-uri: Colectarea taxelor informale de către comitetele părinteşti este ilegală

Reprezentanţii celor trei asociaţii solicită tuturor factorilor de decizie luarea măsurilor reale şi efective de prevenire şi luptă împotriva corupţiei şi asigurarea unui sistem educaţional integru şi transparent.Într-o conferinţă de presă la IPN, reprezentanta Asociaţiei „Părinţi Solidari”, Ala Revenco, a declarat că, odată cu începerea noului an şcolar, în instituţiile de învăţământ sunt organizate şi adunările părinteşti, la care încep a fi colectate tot felul de taxe ilegale. Activista susţine că, de fapt, comitetele părinteşti nu au menirea să colecteze bani, ci să susţină procesul educaţional, să vegheze gestionarea bugetului în cadrul instituţiei etc. În opinia sa, colectarea taxelor ilegale afectează imaginea cadrului didactic şi creează impresia că în instituţia în care se colectează plăţi ilegale sunt comise şi alte ilegalităţi.Ala Revenco a menţionat că în medie pe an într-o grădiniţă din Chişinău se colectează în jur de un milion de lei. În unele instituţii această sumă este dublă sau chiar mai mare. În opinia sa, este obligatoriu să existe o transparentizare a resurselor publice şi din alte surse alocate către instituţiile de învăţământ, dar şi publicarea rapoartelor trimestriale privind faptele de corupţie sesizate şi sancţiunile disciplinare aplicate. Activista a mai spus că în ceea ce ţine de contribuţiile părinţilor, acestea trebuie să fie benevole şi transparente, iar bunurile procurate de către părinţi trebuie introduse într-un registru de evidenţă. Potrivit ei, în prezent se întâmplă că fiecare generaţie procură bunuri şi nu este clar ce se întâmplă cu cele procurate anterior.Reprezentanta Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Olga Bîtcă, a spus că în instituţiile de învăţământ se colectează mult peste strictul necesar, în mod ilegal, în special în grădiniţe. Reprezentanta CReDO a menţionat că o asociaţie părintească urmează să fie înregistrată la Ministerul Justiţiei, iar la această structură părinţii pot adera doar benevol. Plata donaţiei trebuie să fie confirmată prin bon de plată sau prin document bancar. Totodată, trebuie elaborate rapoarte financiare transparente, iar gestiunea bugetelor trebuie să fie una participativă.Olga Bîtcă a declarat că în prezent se atestă o problemă în ceea ce ţine de oportunităţile de a raporta cazurile de corupţie. De exemplu, linia fierbinte a Ministerului Educaţie funcţionează ineficient sau practic nu funcţionează deloc. Reprezentanta CReDO a solicitat autorităţilor să reacţioneze adecvat, conform unei practici uniforme, la plângerile părinţilor. Se cere instituirea Consiliilor de Etică ale instituţiilor, care ar examina pe intern astfel de plângeri, ale organelor colegiale de supraveghere a gestiunii resurselor alocate şi colectate legal etc.Sanda Sandu, reprezentanta CNA Studenţesc, consideră necesară consolidarea transparenţei în procesul utilizării fondurilor extrabugetare de către instituţiile de învăţământ, eficientizarea rolului reprezentanţilor părinţilor şi elevilor în prevenirea şi lupta contra corupţiei sistemice din mediul educaţional. Tânăra s-a referit anume la sistemul educaţional universitar, menţionând că acesta devine un focar de corupţie, iar lipsa transparenţei este principala problemă.Tânăra a mai spus că fenomenul corupţiei ia diferite forme în universităţi. De exemplu, un student, care nici nu este în ţară, ia cu brio examenele şi licenţa. O altă problemă este existenţa protecţionismului şi a nepotismului, dar şi obligativitatea de a cumpăra manualele profesorilor. În opinia sa, în rândul studenţilor există o frică de a raporta anumite cazuri de corupţie şi din aceste considerente este important să existe o confidenţialitate a denunţătorului, pentru că în caz contrar există riscul răzbunării.Semnatarii îndeamnă denunţarea cazurilor de corupţie în sistemul de educaţie pe canalul informal al societăţii civile şi cele oficiale existente: parintisolidari@gmail.com, pagina Facebook - Parinti Solidari în calitate de linie fierbinte temporară Linia fierbinte existentă CNA: 0 800 55555, on-line www.cna.md.