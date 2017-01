O nouă Lege a medicamentului, promovată în 2017

Referindu-se la obiectivele pentru anul 2017, ministrul a menţionat în acest an urmează a fi promovată o nouă Lege a medicamentului, care va contribui la îmbunătăţirea accesului la tratamentul medicamentos. „Noi suntem pregătiţi pentru a începe dezbaterile publice la acest subiect în februarie şi, respectiv, sperăm că pe parcursul sesiunii de primăvară să fie aprobată în Parlament. După care urmează aprobarea câtorva regulamente, evident, adaptate la acquis-ul comunitar, pentru că ceea ce facem noi este să aliniem politicile noastre cu cele europene în privinţa accesului medicamentelor pe piaţă, controlul calităţii, procedurile de inspectare postautorizare pe piaţă şi preţurile”, a declarat Ruxanda Glavan.

Ministrul a menţionat că una dintre sarcinile prioritare ale sistemului sănătăţii şi ale ministerului este elaborarea politicilor în domeniul finanţării asigurărilor medicale. „Există câteva lucruri esenţiale care trebuie făcute, aşa-numitele norme şi criterii de contractare pe care le aplică Compania Naţională de Asigurări în Medicină atunci când stabileşte bugetele de finanţare pentru sistemul de sănătate. În 2016 s-au făcut câţiva paşi, urmează în 2017 să definitivăm mecanismele şi principiile, să existe claritate şi previzibilitate pentru toată lumea şi pentru fiecare manager de spital”, a notat ministrul.

Ruxanda Glavan a declarat în 2016 au fost întreprinse câteva acţiuni pentru a îmbunătăţi buna guvernanţă a spitalelor, iar acum autorităţile sunt la etapa de finalizare a regulamentului privind indicatorii de performanţă pentru directori. Potrivit ei, 2017 va fi primul an când managerii de spitale vor avea indicatori de performanţă, iar aşteptările sunt ca acestea să se îmbunătăţească pe parcursul anului 2018.

Potrivit ei, încă un lucru important în 2017 pe care Ministerul Sănătăţii şi l-a propus este să implementeze pentru spitalele republicane unde este fondator un sistem informaţional pentru monitorizarea activităţii spitaliceşti. Deci, nu doar partea economico-financiară, dar şi circuitul şi trasabilitatea medicamentelor în spital şi trasabilitatea pacientului, ce se întâmplă cu pacientul din momentul în care a fost internat, ce i-a fost administrat, ce proceduri şi ce investigaţii i-au fost aplicate şi care a fost rezultatul final al aflării acestuia într-un spital.

Ruxanda Glavan a mai spus că pentru Minister anul 2017 va însemna un an cu mai multe obiective, pentru că ceea ce s-a făcut pentru pacienţii cu hepatite să fie multiplicat anul curent, să fie redus la maximum timpul de aşteptare pentru persoanele incluse pe listele de aşteptare pentru a fi operaţi pentru endoproteze, pentru cataractă etc. La fel, potrivit ministrului, 2017 va reprezenta primul an complet în care 12 luni vor fi achitate conform noii formule de salarizare, iar în luna iulie va fi făcută o evaluare a beneficiilor acestui sistem, astfel încât din 1 aprilie 2018, anual partea fixă de salariu să fie indexată.