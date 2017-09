Moldova va deveni în 2018 „Capitală Mondială a Turismului Vinicol”

Directorul general al Agenţiei Turismului, Stanislav Rusu, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă selectarea Republica Moldova pentru a găzdui acest eveniment este considerată o victorie pentru imaginea ţării ca destinaţie turistică şi o va poziţiona în topul mondial al destinaţiilor turistice vinicole.



Agenţia Turismului a prezentat şi primul spot al turismului vinicol moldovenesc – „Let’s raise a glass of wine in Moldova”. Directorul general al Agenţiei Turismului spune că turismul vinicol este acel „must see”, pentru care turiştii străini sunt tentaţi să viziteze Moldova. Spotul a costat 9.500 de lei – bani publici. Agenţia Turismului îşi propune în timpul apropiat să creeze sporturi tematice pentru turismul ecologic, turismul rural, gastronomic, cultural şi turismul de aventură.



Stanislav Rusu a declarat că interesul turistic faţă de Republica Moldova creşte de la an la an. Anul trecut, conform datelor poliţiei de frontieră, au fost 3,4 milioane de intrări ale cetăţenilor străini, cu peste 500 de mii mai mult decât în 2015. Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Turismului acest indicator a permis Moldovei să se claseze pe locul cinci în lume ca ţară care a înregistrat în 2016 cea mai rapidă creştere a numărului de turişti străini. De asemenea, în primul semestru al anului 2017 s-a atestat o creştere de 6,1% al numărului de sosiri comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.



Chiar şi aşa, rezultatele nu sunt cele scontate. Dacă la nivel Mondial turismul ocupă 10% din PIB, la nivel de ţară acest indicator este de doar 1%. Potrivit lui Stanislav Rusu, domeniul necesită reformare. În curând Moldova va trece la o nouă metodă de evidenţă statistică a sectorului industriei turistice, care va permite calcularea majorităţilor cheltuielilor pe care le va avea un turist străin în Moldova.



Cu referire la alte proiecte, Stanislav Rusu a comunicat că Agenţia Turismului, în colaborare cu colegii din România, va lansa în curând trei proiecte noi: Drumul Viilor, Drumul Mănăstirilor şi Fortăreţele Medievale. O noutate se referă la lansarea a mai multor proiecte transfrontaliere în colaborare cu Ucraina.