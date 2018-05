Lidia Chireoglo, noul director-adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie

Lidia Chireoglo are 37 de ani, este absolventă a facultăţii de drept economic a ULIM, are o experienţă profesională de 13 ani în domeniul jurisprudenţei, este căsătorită şi are doi copii.

Amintim că, în activitatea sa, directorul Centrului este asistat de doi adjuncţi. Recent, directorul CNA, Bogdan Zumbreanu, a organizat concursul pentru selectarea candidaţilor pentru funcţiile de director-adjunct, în urma acestuia fiind desemnat un singur candidat. Prin urmare, va mai fi organizat un concurs pentru ocuparea celei de-a doua funcţie de vice-director.