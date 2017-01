Igor Dodon solicită ajutorul cetăţenilor pentru a cumpăra o casă unei familii nevoiaşe cu patru copii

FOTO Igor Dodon via Facebook

„Am aflat despre suferinţa cuplului Olga Harcenco şi Mihail Iuzic care trăiesc în condiţii greu de imaginat împreună cu cei 4 copii; o fetiţă de doar 1 lună şi alta de cinci ani, un băiat de 8 şi altul de 2 ani. Casa din satul Dubovca, r. Hînceşti, în care locuiesc nici măcar nu le aparţine şi este într-o stare dezastruoasă. Această familie nu are strictul necesar pentru a supravieţui, nu au haine, mîncare şi nici lemne de foc. Astăzi, colegii mei au mers şi au acordata din numele Presedntelui RM suportul minim necesar acestei familii. Tot astăzi am hotărît să lansăm o campanie naţională de colectare a fondurilor pentru cumpărarea unei locuinţe, sub patronajul primei Doamne Dodon Galina. Fac apel către toată lumea de bună credinţă care doresc să contribuie financiar, să vină cu suport (rechizitele bancare pentru donaţii: beneficiar: Harcenco Olga, BC ”Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A. Codul băncii: MOBBMD22, Cod fiscal: 2008028004796; IBAN (MDL) MD47MO2225ASV13813427100). Vom depune toate eforturile ca pînă la 1 martie această familie să trăiască deja într-o casă normală, curată şi încăpătoare. Îndemn toată lumea să nu rămînă indiferentă faţă de asemenea cazuri şi să aducă aşa cum poate cîte un strop de bucurie în sufletele acestor oameni”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto kp.md