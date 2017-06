Ambasada Poloniei a acordat distincţii la mai mulţi jurnalişti de la Chişinău

De distincţie s-a învrednicit directoarea Bibliotecii poloneze „Adam Mickiewicz” din Chişinău, Oxana Andreev. Ambasadorul i-a mulţumit pentru popularizarea literaturii şi a tradiţiilor poloneze, dar şi pentru organizarea expoziţiilor dedicate scriitorilor polonezi. „Este o onoare pentru mine şi mă bucur că sunt directoarea bibliotecii poloneze, pentru că acest lucru îmi permite să aflu foarte multe despre Polonia, să văd Polonia şi să povestesc despre Polonia, ştiind sigur şi adevărat, nu doar din cărţi despre ea”, a declarat Oxana Andreev, menţionând că, pe lângă lectură, la bibliotecă au loc mai multe activităţi.



Distincţia le-a fost acordată şi Ludmilei Barbă, jurnalist la postul public de televiziune Moldova 1, redactorul programului „Vector European”, directorului adjunct al Departamentului de Producţii la postul public de televiziune Moldova 1 Leonid Melnic, dar şi directorului postului public de televiziune Moldova 1 Mircea Surdu.



Pentru organizarea concertelor de muzică poloneză distincţia a fost acordată Svetlanei Bivol, directoarea Filarmonicii de Stat „Serghei Lunchevici”, dar şi Larisei Zubcu, directoarea Sălii cu Orgă din Chişinău. „Într-adevăr am avut foarte multe proiecte frumoase. Am cunoscut Polonia prin muzica excepţională a compozitorilor polonezi, prin minunaţii interpreţi. Ne-am simţit alături de dumneavoastră foarte bine şi o să vă ducem lipsa”, a menţionat Svetlana Bivol.



Pentru numeroase expoziţii de artă poloneză a fost decorat Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. „Atât în Polonia, când am fost, cât şi aici am înţeles atitudinea cu demnitate, dar şi cu un anumit freamăt faţă de cultura şi istoria pe care o au polonezii. Este o lecţie foarte bună pentru noi”, a declarat Tudor Zbârnea.



Distincţia a fost acordată şi directorului Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, Petru Hadârcă. În scena teatrului au fost puse piesele din repertoriul celebrului dramaturg polonez Sławomir Mrożek, printre care şi „În largul mării”. Petru Hadârcă a menţionat că acum patru ani, când l-a cunoscut pe ambasadorul Artur Michalski, s-a convins că este omul care transformă vorbele în fapte. „De la o idee ad-hoc am reuşit împreună să realizăm, sigur cu susţinerea dumneavoastră, proiecte inedite. Îmi amintesc conferinţa de presă de acum patru ani, la premiera spectacolului în „În largul Mării” şi dumneavoastră aţi spus că Mrożek este acel bolovan care poate schimba cursul râului şi dumneavoastră pentru noi la fel – aţi schimbat cursul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu””, a notat directorul Teatrului.



De asemenea, de distincţii s-au învrednicit rectorul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Victoria Melnic, dar şi Vasile Sitari, lector superior la Catedra Limbaj Vizual, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Distincţia a fost acordată şi preşedintelui Societăţii ZEN Club, Ghenadie Topolniţchi, dar şi directorului general al Serviciului de stat de arhivă, Ion Varta. „Polonia este dragostea noastră şi cetăţenii Republicii Moldova, mulţi cu siguranţă, au această simpatie, dragoste pentru Polonia în virtutea faptului că noi am fost foarte mult timp vecini. Aţi fost o ţară care ne-a protejat, este adevărat că aţi avut şi mici conflicte, dar în majoritatea timpului aţi fost protectorului Ţării Moldovei şi atunci când voia să intervină de o manieră nu prea elegantă sultanul turc, intervenea frumos regele polonez la curtea sultanului la Istanbul şi nu se ajungeau la lupte violente”, a spus Ion Varta.



Artur Michalski a spus că aceştia sunt oamenii care au o legătură strânsă cu cultura poloneză, pentru că limbajul culturii este cel care ne face viaţa mai intensă. În opinia sa, aceştia sunt oamenii care propagă nu doar cultura naţională, dar promovează şi schimbul între culturile lumii. Datorită lor şi cultura poloneză devine mai aproape pentru cetăţenii Republicii Moldova.