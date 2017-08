A fost lansată harta turistică „Descoperă Chişinăul 2017”

Potrivit autorilor hărţii, atracţiile care se regăsesc pe hartă au fost selectate ca urmare a unui sondaj realizat printre chişinăuienii, dar şi după consultarea experţilor. Printre acestea se numără Monumentul lui Ştefan cel Mare, Arcul de Triumf, Piaţa Marii Adunări Naţionale, Circul etc. Pe hartă se mai regăsesc obiective precum cea mai înaltă clădire din Chişinău – „Romaniţa”, care are peste 70 de metri sau cea mai înaltă construcţie – Turnul Televiziunii care are în jur de 196 de metri etc.

De asemenea, pe hartă se regăsesc edificii, parcuri, alei etc. Publicaţia include şi recomandări pentru vizitarea unor obiective printre care teatre şi muzee, dar şi date de contact. La fel, au fost incluse şi fotografii care reprezintă diferite locaţii.

Harta poate fi găsită în chioşcuri şi în librării la un preţ de 20 de lei. Aceasta este în trei limbi – română, rusă şi engleză. Tirajul este de 30 de mii de exemplare.

„Descoperă Chişinăul 2017” reprezintă o publicaţie elaborată la iniţiativa companiei de cercetări sociologice şi analize economice iData (Date Inteligente SRL), care ulterior a devenit un proiect independent realizat sub egida iMaps (Imaps Expert SRL). Valoarea proiectului este de 270 de mii de lei.