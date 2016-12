Un zălăuan, printre cei mai talentaţi "grădinari" acvatici din ţară

Pădurea din acvariu, locul I la secţiunea sub 60 litri FOTO ac.acvablog.ro

Structurată în trei secţiuni - acvarii plantate sub 60 de litri, între 60 şi 200 de litri şi peste 200 de litri - competiţia este prima de acest gen organizată în România şi a reunit, la ediţia din acest an, 77 de acvarii fiind înscrise în concurs. Printre acestea, şi două creaţii ale zălăuanului Dan Chiş, ambele la categoria sub 60 de litri.

Acvariul "Romanian Forest", ce reproduce, în apă, un peisaj dintr-o pădure, a obţinut cel mai bun punctaj din partea juriului de specialitate, clasându-se în fruntea clasamentului. "O excelentă compoziţie cu temă forestieră, cu o mulţime de mici detalii", l-a lăudat Jurijs Jutjajevs, unul dintre membrii juriului. Zălăuanul şi-a dovedit talentul în arta construirii de peisaje în acvarii şi cu cea de-a doua creaţie - "Old trees from Transylvania", cu care a ocupat poziţia a şasea din cele 31 de lucrări ale secţiunii.

În stabilirea clasamentului, juriul format din prestigioşi aquascaperi cu expertiză şi reputaţie internaţională au notat originalitatea, compoziţia, întreţinerea, viabilitatea organismelor acvatice, calitatea fotografiei şi impresia generală.

Aquascaping-ul este o formă de artă mai puţin cunoscută în România, un proces prin care într-un acvariu sunt construite adevarate peisaje prin utilizarea de plante acvatice, peşti, nevertebrate şi diverse elemente de decor, cum ar fi lemnele ori pietrele.

Vă mai recomandăm: