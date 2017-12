Povestea teologului care s-a convertit în paramedic: „Dacă aş ţine doar pentru mine talentul, aş da dovadă de egoism“

Pentru Jozsa Nandor Lorand, un teolog în vârstă de 33 de ani, a-i ajuta pe alţii a devenit un modus vivendi. Când nu este la şcoală, acolo unde predă teologia, el se implică în diverse acţiuni organizate în cadrul Parohiei Romano-catolice din localitatea Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, şi, mai nou, salvează vieţi alături de paramedicii SMURD.

Absolvent al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca şi al unui master în Teologie pastorală, Jozsa Lorand lucrează în cadrul Parohiei şimleuane de aproximativ cinci ani, iar de patru ani, este şi cadru didactic. Extrem de implicat şi de pasionat de munca lui, sălăjeanul a înţeles că pentru a fi un bun teolog, nu este suficient să promoveze cuvântul din Sfânta Scriptură, ci şi să devină un om bun care face lucruri bune pentru cei din jurul său.



"Dacă ţin doar pentru mine talentul, chemarea mea, dau dovadă de egoism; în schimb, dacă împart cu ceilalţi, lucrurile bune se înmulţesc. Şi, până la urmă, este ceva ce ar trebui să facem cu toţii: să nu ne iubim aproapele doar cu cuvinte, ci şi cu vorbe. Dacă putem să facem un bine, de ce să nu îl facem?", spune teologul.

Îi învaţă pe copii şi tineri regulile de conduită

Aceste idei încearcă să le insufle atât copiilor cărora le predă religia la Şcoala Gimnazială "Bathory" şi la Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu" din Şimleu Silvaniei, cât şi celor peste 50 de tineri care frecventează activităţile organizate pe lângă biserica la care lucrează. Şi asta pentru că după cursuri, Jozsa Nandor se implică în diverse acţiuni pentru copii şi tineri, în cadrul cărora îi învaţă lucruri elementare privind convieţuirea socială. "În societatea actuală, în care toţi suntem prea grăbiţi pentru a mai fi atenţi şi la cei din jur, cred că este nevoie ca generaţia tânără să fie ghidată, să fie învaţată despre cum trebuie să relaţioneze cu cei din jur", explică profesorul de religie.

Iar întâlnirile săptămânale pe care le are cu cei aflaţi la vârsta adolescenţei se învârt tocmai în jurul acestei idei, teologul lansând discuţii despre modul în care cei tineri trebuie să se comporte cu vârstnicii, regulile de politeţe, modul de adresare faţă de prieteni şi cunoştinţe. "Sunt şi nişte lecţii de socializare, atât de importate într-o perioadă în care copiii sunt acaparaţi de tehnologie, petrec prea mult timp interacţionând online, totul în detrimentul socializării reale, faţă în faţă. Ca dovadă, mulţi dintre ei sunt incapabili de a crea un dialog real când interlocutorul se află în faţa lor", mai spune şimleuanul.

A devenit salvator de vieţi

Ca să îi scoată din viaţa virtuală şi să le ofere alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, el organizează excursii şi tabere, îi duce la bătrâni acasă pentru a le face curat în gospodărie, a-i ajuta prin curte sau doar pentru a le ţine de urât. "Copiii de azi nu prea ştiu cum să se comporte cu un bătrân, cum să îi trateze cu politeţe, să înţeleagă că au un ritm mai lent din cauza vârstei înaintate. Este foarte important să-şi însuşească regulile de politeţe şi să înveţe să fie oameni calzi, toleranţi", subliniază bărbatul.

Pentru a se implica şi mai activ în viaţa comunităţii, în momentul în care a citit în presă un articol despre programul naţional de voluntariat derulat de ISU - "Salvator din pasiune", a ştiu că trebuie să se înscrie. După derularea şi absolvirea a două cursuri la nivel local - cursul introductiv şi cursul de prim ajutor de bază - şi parcurgerea orelor necesare, a absolvit şi Cursul de prim ajutor calificat la Centrul de formare şi pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă din cadrul ISU "Crişana" Bihor: "Imediat ce am văzut anunţul, am ştiut că trebuie să mă implic. Mi-am depus actele, am parcurs programele de pregătire şi, iată-mă, câteva luni mai târziu, parte din echipa salvatorilor şimleuani".

Până la 10 ore de voluntariat într-o zi

Prima lui zi oficială de muncă voluntară, alături de colegii săi de la Staţia Şimleu Silvaniei a fost 20 noiembrie. De atunci, a participat la o serie de misiuni de intervenţie în care a avut ocazia să pună în practică teoria învăţată. O face cât de des poate şi în funcţie de programul de la şcoală şi de cel de la biserică: "În zilele în care timpul îmi permite, petrec între cinci şi zece ore alături de colegii mei de echipă. Este o activitate nouă pentru mine, însă nu una dificilă. Desigur, e altfel decât la cursurile de pregătire, unde, spre exemplu, am folosit defibrilatorul doar pe manechin, iar acum am văzut ce înseamnă să faci şocuri electrice în încercarea de a salva viaţa persoanelor aflate în stop cardiac. În acelaşi timp, mă bucur că pot să fiu folositor celor ajunşi la nevoie, că pot să dau o mână de ajutor colegilor mei paramedici".

Şi pentru că îşi doreşte să împartă cu cei din jur şi informaţiile valoroase pe care le-a învăţat la cu prilejul "Salvator din pasiune", Jozsa Nandor Lorand are în plan să înceapă un curs de prim-ajutor cu elevii de liceu din grupul de la biserică: "Am dobândit nişte informaţii atât de preţioase, care, puse în aplicare când situaţia o cere, pot salva vieţi. Şi atunci, nu ar fi păcat să le ţin doar pentru mine, când aş putea să le dau mai departe? Poate copilul care va învăţa de la mine cum să aplice manevra Heimlich va ajunge cândva să salveze o viaţă".

Vă mai recomandăm:

Bunul samaritean din Sălaj. Cine este femeia care atinge cu fapte bune vieţile celor năpăstuiţi

Eleva de liceu care a pus pe picioare o afacere socială grozavă: procură hrană colegilor şi-i trimite pe copiii sărmani în excursii

O româncă luptă pentru un viitor mai bun al copiilor din Kenya