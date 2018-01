Pacienţii care confundă Urgenţa cu cabinetul medicului de familie. „Vin la UPU ca să beneficieze de analize medicale gratuite“

Numărul pacienţilor care apelează la serviciile Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Zalău creşte de la an la an, la finele anului 2017 ajungându-se la peste 48.000 de prezentări, cu 9.000 mai multe decât în urmă cu trei ani, potrivit statisticilor prezentate vineri, 12 ianuarie, în cadrul unei conferinţe de presă, de către medicul şef Mihai Iuhas. Anul 2018 a debutat în forţă la acest capitol, ca dovadă, în primele 11 zile din an, la UPU au ajuns 1.445 de persoane, cu 126 mai multe decât în aceeaşi perioadă din 2017.

"Avem circa 130 de prezentări în 24 de ore, în condiţiile în care, din totalul celor 16 posturi aprobate în statul de funcţii, doar opt sunt ocupate", a precizat sursa citată. Pentru a asigura asistenţa de urgenţă în liniile de gardă UPU-SMURD, anul trecut s-a stabilit o colaborare cu cinci medici rezidenţi, specialitatea medicină de urgenţă, din Cluj-Napoca.

Aglomeraţia din UPU este determinată, susţine medicul, de faptul că foarte mulţi dintre pacienţi apelează la serviciile medicale de urgenţă, deşi problema lor de sănătate ar putea fi rezolvată, cu uşurinţă, de către medicul de familie: "Din cele 1.445 de persoane care au ajuns la UPU de la începutul anului, doar aproximativ 350 au necesitat spitalizare. Foarte mulţi pacienţi preferă UPU, pentru că aici pot să beneficieze gratuit de investigaţii medicale. Totuşi, ei trebuie să ştie că aceste analize nu se fac la cerere, ci doar la indicaţia medicului de urgenţă ori a medicului de specialitate".

Un semnal de alarmă în acest sens a tras şi managerul SJU Zalău, dr. Liliana Neaga: "Ar fi de dorit ca pacienţii să înţeleagă că accesând serviciile de urgenţă în situaţiile în care nu se impune, nu fac decât să aglomereze personalul şi să răpească şansa celor care au probleme grave la a primi imediat asistenţa medicală de care au nevoie".

O altă categorie de pacienţi din UPU - circa 20% din total - ajuns aici doar pentru că nu au asigurarea medicală care să le permită consultaţii gratuite la medicul de familie.

