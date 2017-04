Ministrul Sănătăţii, în vizită de lucru la Zalău: „Fiecare spital judeţean va primi un computer tomograf“

În cadrul vizitei de lucru, oficialul s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, şi cu managerul unităţii medicale, Laurenţiu Barna, pentru a discuta atât despre problemele spitalului judeţean, cât şi despre cele ale sistemului de sănătate din judeţ.

"Am găsit un spital frumos, aproape în totalitate renovat, care respectă circuitele, are un management bun, oameni inimoşi, specialişti care îşi desfăşoară activitatea în slujba pacientului. Ceea ce am apreciat în mod deosebit este buna colaborare între autorităţile locale şi managerul spitalului, aspect care poate fi un model de urmat pentru alţii", a declarat ministrul Sănătăţii la finalul vizitei.

Acesta a dat asigurări că Spitalul din Zalău se va număra printre unităţile medicale din ţară cre vor fi dotate în acest an cu un computer tomograf, în condiţiile în care cel existent este "expirat, fiind după durata de utilizare": "Guvernul României are un program de dotare a tuturor spitalelor judeţene care nu au computer tomograf şi RMN cu astfel de echipament. Încercăm ca în acest an să facem prima etapă din program şi anume dotarea cu CT. Acestea au fost prinse şi bugetate pe un împrumul de la Banca Mondială, pe care l-am găsit cam stând în Minister, dar care, în momentul de faţă este deblocat. Suntem în negocieri în ceea ce priveşte termenele, pentru a nu fi redusă sumă de la BM care a fost raportată Guvernului în 2014. Vorbim despre 250 milioane de euro, din care până azi au fost folosiţi doar 4,8 milioane de euro. Riscul este mare de angajare, dar am schimbat toată echipa şi încercăm ca în fiecare spital judeţean să aducem un computer tomograf". De asemenea, ministrul a anunţat că Blocul operator şi Terapia Intensivă vor fi dotate cu aparate de anestezie şi ventilatoare.

Soluţii pentru lipsa acută de medici

Florian Bodog s-a angajat să rezolve problema cabinetelor de medicină şcolară, prin încadrarea, în aceste unităţi, a asistenţilor medical. "Revitalizarea sistemului de medicină şcolară este o prioritate a Ministerului Sănătăţii", a mai spus oficialul.

În ceea ce priveşte criza vaccinurilor, sursa citată a anunţat că aceasta va lua sfârşit în scurt timp. "Exceptând vaccinul anti-hepatitic, toate celelalte vaccinuri vor ajunge în ţară într-o lună", a dat asigurări Bodog.

Ministrul a făcut referiri şi la lipsa acută de medici din spitalele româneşti, care, în opinia sa, ar putea fi rezolvată, cel puţin în marile oraşe, odată cu creşterea salariilor medicilor: "E greu de găsit o soluţie pentru a ţine medicii în ţară, însă avem câteva măsuri. În programul de guvernare avem creşterea salariilor medicilor, care e o măsură foarte bună şi care cred că va ţine şi deja am solicitări de medici care doresc să se întoarcă în ţară. Chiar acum, la ultima deplasare care am avut-o în Germania, am fost contactat de un şef de clinică de la o secţie de chirurgie toracică, care ar dori să se întoarcă într-unul din oraşele Arad, Oradea, Timişoara sau Cluj, unde este chirurgie toracică, dânsul fiind şef de clinică în Germania şi doreşte să se întoarcă în ţară. Mai am solicitări din Anglia. Am şi discutat cu omologul meu britanic, la întâlnirea de la Bonn, despre medicii care lucrează în Anglia, în condiţiile în care e Brexitul. Sunt solicitări şi de acolo să se întoarcă în ţară".

Medicii care vor să revină în România, indiferent dacă şi-au făcut specializarea în ţară sau nu, vor beneficia de asistenţă prin intermediul Centrului Naţional de Resurse Umane, care va deveni funcţional de luni, 3 aprilie.

Pentru oraşele mici, o soluţie ar fi desfăşurarea rezidenţiatului în spitalele judeţene: "Pentru oraşele mici este o idee de a coborî rezidenţiatul la nivel de spital judeţean. Adică aducem rezidenţii în spitalele judeţene. Nu e niciun secret, dacă vin şi muncesc aici cinci ani, unii se căsătoresc, alţii se îndrăgostesc de oraş, alţii de spital şi vor rămâne".

