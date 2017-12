Ipoteza emisă de un profesor român, despre paşoptistul Alesandru Papiu Ilarian. „Numele său a fost Maruzian Şandor“

În anul în care se împlinesc 190 de ani de la naştere şi 140 de ani de la moartea lui Alesandru Papiu Ilarian, unul dintre principalii organizatori ai Revoluţiei de la 1848, Mirel Matyas, un cadru didactic de la Colegiul Tehnic din Zalău ce poartă numele marelui înaintaş a reuşit să adune o serie de informaţii preţioase, unele prea puţin cunoscute.

Deşi predă matematică, profesorul Matyas este pasionat de tot ce înseamnă istorie locală, iar cele două aniversări au constituit un prilej pentru a se implica într-un nou proiect. "Există momente când se simte nevoia evocării unor personalităţi istorice, cu atât mai mult cu cât în vremurile de acum se simte acut nevoia existenţei unor repere. Sau dacă vreţi un alt argument, în anul premergător Centenarului Marii Uniri, este cumva o datorie a noastră, a celor de acum, de a ne aduce aminte de cei care au contribuit prin ideile lor la cristalizarea conştiinţei de neam a românilor transilvăneni. Iar dacă acea personalitate pe care vrem să o evocăm şi să o avem ca şi reper este patronul spiritual al unei instituţii de învăţământ, atunci cu atât mai mult este necesar acest demers", mărturiseşte Mirel Matyas.

Una dintre primele informaţii peste care a dat preciza că numele adevărat al lui Alesandru Papiu Ilarian ar fi fost Maruzian Şandor şi că ar fi fost fiul vitreg al preotului Pop din Bezded.

"Era o informaţie cel puţin interesantă, care dădea peste cap multe teorii. Curios din fire, am început să caut prin documentele de arhivă şi în Registrul de stare civilă al localităţii, în capitolul "Protocolul botezaţilor", am găsit, scris cu caractere slavone, dar formulat în limba română, că în 27 septembrie 1827, vehiculată ca fiind data naşterii lui Papiu Ilarian, era înregistrat ca "prunc botezat şi miruit" cineva cu numele Maruzian Şandor, cu părinţii Marizian Ioan Bucur Pop şi Anika. În anul 1827 nu am gasit alte înregistrari care să semene cu Papiu, Pop, Alexandru etc... Singura înregistrare care se potrivea cât de cât a fost aceasta", spune profesorul.