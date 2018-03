FOTO Sute de oameni au mărşăluit împotriva avortului. „Toţi am fost embrioni“

Sute de zălăuani au participat la ediţia din acest an a evenimentului "Marşul pentru viaţă", ce a avut loc sâmbătă, 24 martie. Evenimentul a reunit persoane de toate vârstele şi confesiunile, care, purtând pancarte cu mesaje precum "Toţi am fost embrioni", “Spune STOP avortului, viaţa are prioritate”, “Copilul nu este o alegere, este un dar de la Dumnezeu”, “Îţi multumesc, mamă, pentru că nu m-ai avortat” sau “Spune DA vieţii”, au mărşăluit pe principala arteră a municipiului, pe traseul dintre Sala Sporturilor din Zalău şi Prefectura Sălaj.

S-au alăturat mulţumii atât reprezentanţi ai diferitor biserici din oraş, precum şi oficialităţi locale sau parlamentari; printre cei din urmă, primarul Zalăului, Ionel Ciunt, deputatul PSD Iuliu Nosa şi deputatul PNL Lucian Bode.

Manifestarea s-a încheiat pe platoul de marmură, cu un discurs al edilului, urmată de un scurt program artistic.

“Viaţa este cel mai frumos, cel mai important şi cel mai de preţ dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Venirea pe lume a unei fiinţe nu poate fi nici din greşeală, nici întâmplătoare şi nici inoportună pentru că, în această lume, nimeni nu poate fi în plus. Socotesc important ca în fiecare an să fim prezenţi aici, să manifestăm pentru viaţă şi pentru familie. Familia nu este o formulă aşa cum susţin unii. Este o pânză ţesută din fire foarte puternice, din fire nevăzute, din fire de sânge. Familia este mediul în care fiecare dintre noi am venit pe lume şi este locul în care fiecare dintre noi ne dorim să revenim, mai ales atunci când suntem departe de casă. “Aşa cum merge familia, aşa merge naţiunea, aşa merge lumea întreagă”, a spus Papa Ioan Paul al II-lea într-un discurs despre familie şi societate. Să ne ajute Dumnezeu în demersurile pe care le facem an de an, să fiţi sănătoşi şi felicitări organizatorilor”, a precizat Ionel Ciunt.

Acţiuni similare au avut loc în aceeaşi zi şi în Şimleu Silvaniei şi Jibou.

