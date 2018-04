Colecţie de dosare penale pentru un fost primar. Edilul are deja o condamnare pentru conflict de interese

Fostul primar al Jiboului, Eugen Bălănean, va fi adus în faţa instanţei din localitate într-un nou dosar penal, anchetatorii acuzându-l că în perioada în care era edil, a fost administrator al unei societăţi comerciale, deşi legea îi interzicea acest lucru.

Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2011-octombrie 2014, în care a deţinut şi funcţia de primar, Bălănean s-a comportat ca administrator de fapt al unei societăţi comerciale (la care era şi asociat), având specimen de semnătură pentru a efectua operaţiuni bancare, a derulat operaţiuni bancare, a efectuat operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia deţinută, deşi îi era interzis acest lucru. În acest fel, susţin anchetatorii, el a obţinut foloase pentru sine şi pentru societate.

Fostul primar al Jiboului are la activ o condamnare penală, care l-a făcut să îşi piardă mandatul în mai 2015. El a fost găsit vinovat de conflict de interese, după ce a atribuit contractele de furnizare a cornurilor pentru elevi unei brutării din oraş la care fiul său era acţionar. Instanţa i-a aplicat o condamnare de un an de închisoare cu suspendare condiţionată. Un an mai târziu, procurorii l-au trimis în judecată într-un nou dosar, acuzându-l de mai multe infracţiuni de abuz în serviciu, dar şi de conflict de interese şi purtare abuzivă. Anchetatorii susţin, printre altele, că folosindu-se de calitatea de preşedinte al comisiei de fond funciar, Eugen Bălănean a schimbat amplasamentul a 28 de hectare de teren, prejudiciindu-i cu peste 350.000 de lei pe cei care deţineau terenuri în zonă. Mai apoi, el a solicitat unei funcţionare să înscrie în Registrul Agricol al oraşului Jibou că el este proprietarul celor 28 de hectare, deşi nu deţinea niciun act care să-i ateste această calitate. În acest fel, edilul a solicitat şi primit de la APIA subvenţii de peste 600.000 de lei.

În rechizitoriu se mai arată că pe vremea când era primar, el a trecut în inventarul public un drum de 450 de metri, pe care îl amenajase cu resurse proprii pentru a asigura accesul la cariera de exploatare a nisipului deschisă de firma sa pe terenul cu pricina. Dosarul s-a află pe masa judecătorilor băimăreni, după ce a fost strămutat de la Judecătoria Jibou.

Candidat din parte PSD Sălaj, Eugen Bălănean a fost ales primar în 2008, după ce în mandatul anterior ocupase fotoliul de viceprimar. Şapte ani mai târziu, el a fost demis prin ordin de prefect în mai 2015, ca urmare a condamnării definitive din primul dosar.

Mai puteţi citi:

Condamnare definitivă pentru un edil care şi-a angajat fiicele la primărie şi a achitat din bani publici lucrări neefectuate

Cum a scăpat basma curată un primar acuzat de conflict de interese