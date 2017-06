Capacitate 2017. Rezolvarea subiectelor la Limba Română la Evaluarea Naţională Sălaj

În judeţul Sălaj, evaluarea se desfăşoară în 54 de centre de examen, printre care şi Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu" Zalău, unde a fost pregătit şi centrul zonal de evaluare. Aici, bucurie generală! Primii elevi au ieşit din sălile de examen după aproximativ o oră şi jumătate de la începerea probei, bucuroşi că au avut parte de subiecte accesibile. Genul liric pare să nu le fi ridicat probleme absolvenţilor, care au recunoscut că au răsuflat uşuraţi la vederea subiectelor.

În timp ce unii îşi îmbrăţişau mulţumiţi părinţii care îi aşeptau plini de emoţii în curtea unităţii de învăţământ, alţii telefonau apropiaţilor pentru a le da asigurări că totul a decurs perfect. "A fost lejer. Am scris tot ce ne-au cerut, am scris la subiect. Am terminat destul de repede, aşa că am avut timp suficient să îmi verific lucrarea. Ba chiar m-am şi plictisit la un moment dat. Totul o să fie bine", îşi liniştea un elev mama. "Mami, am făcut totul bine! Ne-au dat genul liric, ca şi la Simulare. A fost foarte uşor, m-am descurcat", spune un altul la telefon.

Mara şi-ar dori ca din toamnă să urmeze cursurile Colegiului Naţional "Silvania" din Zalău, cel mai bun liceu din judeţ. Iese pe poarta şcolii îmbujorată şi foarte veselă, convinsă că va primi o notă buna. "Au fost subiecte accesibile. Mă aştept să iau peste 9", zice adolescenta.

Pentru rezolvarea corectă a primului subiect, candidaţii vor primi 40 de puncte; pentru cel de-al doilea - 36 de puncte, în timp ce 10 puncte sunt din oficiu, iar 14 puncte vor fi acordate pentru redactarea întregii lucrări.

Următoarea probă, la matematică, va avea loc miercuri, 21 iunie, pentru ca joi, 22 iunie, elevii aparţinând minorităţilor naţionale să susţine proba scrisă la limba şi literatura maternă. Primele rezultate vor fi afişate, în 26 iunie 2017, când vor fi depuse şi eventualele contestaţii. Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi publicate, în 30 iunie 2017. Notele obţinute vor avea o pondere de 80% în calculul medie de admitere la liceu, diferenţa de 20% fiind dată de media de absolvire a claselor V-VIII.

Calendarul Evaluării Naţionale 2017:

19 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română

21 iunie – proba scrisă la Matematică

22 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă

26 iunie – afişarea rezultatelor (până la ora 16) şi depunerea contestaţiilor (după ora 16:00)

27-29 iunie – rezolvarea contestaţiilor

30 iunie – afişarea rezultatelor finale după contestaţii.

Rezolvarea subiectelor la limba şi literatura română