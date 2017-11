Avocatul Poporului vă ascultă problemele. Cum vă puteţi înscrie la audienţe

Sălăjenii care consideră că o instituţie publică le-a încălcat drepturile sau libertăţile prin acte sau fapte administrative se pot adresa Avocatului Poporului. Prin Biroul Teritorial Cluj, instituţia va organiza o sesiune de audienţe pentru cetăţenii judeţului Sălaj vineri, 10 noiembrie, de 10.30, la sediul Prefecturii Sălaj. "Cetăţenii care au probleme juridice care ţin de competenţa Instituţiei Avocatului Poporului vor fi primiţi in audienţă de către reprezentanţii Biroului Teritorial Cluj, la care sunt arondate judeţele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Vineri, la Zalău, va veni din partea Avocatului Poporului consilierul coordonator Camelia Reghini", se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Sălaj.

Doritorii se pot înscrie la numărul de telefon 0260/615450, interior 29033, sau personal, la biroul de relaţii cu publicul.

Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autorităţile publice. Avocatul poporului işi exercită funcţiile fie din oficiu, fie la cererea persoanelor interesate. Pentru ca activitatea să fie eficientă, constituţia obligă autorităţile publice să-i asigure sprijinul necesar. Avocatul poporului răspunde numai in faţa Parlamentului, avand obligaţia de a-i prezenta acestuia rapoarte. In aceste rapoarte avocatul poporului poate face şi recomandări privind legislaţia sau luarea unor măsuri pentru ocrotirea libertăţilor publice. Avocatul Poporului nu are atribuţii jurisdicţionale şi nu reprezintă cetăţenii în instanţă.

