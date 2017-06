Aşi la engleză şi artişti desăvârşiţi. Elevii-actori care au făcut senzaţie la Festivalul naţional de teatru "Dramaland" VIDEO

Sunt tineri, talentaţi, pasionaţi şi plini de energie. Îşi spun "Prosopeio" şi la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi “Come with us to Dramaland”, la Cluj-Napoca, au cucerit o mulţime de premii, de la trofeul festivalului şi premiul pentru cel mai popular spectacol, la cele mai frumoase costume ori cea mai bună actriţă în rol secundar. Micii actori au pus în scenă o parodie a piesei shakespeariene "Macbeth".

Trupa de teatru "Prosopeio" a Colegiului Naţional "Silvania" funcţionează în formula actuală de mai puţin de un an, cei mai mulţi componenţi fiind elevi de clasa a IX-a. Asta după ce la finele anului şcolar 2015-2016, trupa rămăsese în patru membri, după ce ceilalţi absolviseră liceul. Pentru completarea trupei, coordonatorul echipei, profesorul de limba engleză Lucia Bălănean, şi elevii rămaşi au organizat o preselecţie.

Pregătiri intense pentru festival

"S-au prezentat în jur de 20 de elevi, care au trecut printr-un proces de selecţie. Le-am pregătit un text în limba engleză, pentru a le verifica dicţia şi pronunţia, şi li s-a cerut să interacţioneze câte doi, să improvizeze replici, pentru a ne putea face o idee despre cum s-ar descurca pe scenă", a explicat Cristian, elev în clasa a XI-a şi unul dintre cei mai vechi membri ai trupei. În urma acestei testări, cei mai talentaţi şi mai dezinvolţi au devenit parte din "Prosopeio", pentru ca mai apoi să li se atribuie roluri în funcţie de temperamentul fiecăruia.

În prezent, trupa este alcătuită din 18 elevi din clasele IX-XI, tineri pasionaţi nu doar de limba engleză, ci şi de actorie. Convinşi că pot să câştige şi încrezători în talentul lor, elevii s-au pregătit pe parcursul unui întreg an şcolar pentru a face o figură frumoasă la competiţia naţională desfăşurată la Cluj. Dacă la început, repetiţiile aveau loc o dată pe săptămână, în sala festivă a Colegiului, în preajma festivalului, ele s-au înmulţit. Micii actori recunosc că nu le-a fost deloc uşor să se împartă între şcoală şi repetiţii, însă pasiunea şi-a spus cuvântul. "Cel mai important este să avem devotamentul necesar, întrucât în spatele reuşitei noastre stau foarte multe întâlniri, foarte multe repetiţii", susţine Cristian.

"Ne pregătim pe parcursul unui an şcolar pentru acest festival. O piesă de teatru nu este ca o poezie pe care o înveţi şi gata; este vorba despre o echipă care trebuie să funcţioneze perfect", îl completează prof. Lucia Bălănean.

Premii peste premii

Dacă pentru unii, experienţa a reprezentat o continuare a unui demers din şcoala generală, pentru alţii, a fost o activitate inedită şi încărcată de emoţia întâlnirii cu publicul. Răzvan, spre exemplu, naratorul trupei, a făcut cunoştinţă cu scena încă din gimnaziu, în trupa de teatru a şcolii la care a studiat. La Festivalul de la Cluj a fost atât de convingător, încât juriul i-a oferit premiul special pentru cel mai bun narator. Anda, în schimb, a pătruns în tainele actoriei abia anul trecut, când a intrat la liceu. "Prima reprezentaţie în faţa colegilor de la şcoală a fost una teribilă, cu o avalanşă de emoţii. Până la urmă mi-am dat seama că nu e chiar aşa mare lucru, că majoritatea celor din sală mă cunoşteau, aşa că am reuşit să urc pe scenă şi să fac exact ce făceam la repetiţii. Până la urmă totul a fost în regulă", îşi aminteşte eleva, a cărei prestaţie la Festival a fost răsplătită cu premiul II la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal".

De la Festivalul "Dramaland", "Prosopeio" s-a întors cu nu mai puţin de 11 premii: trofeul “Best Show of the Festival”, premiul pentru cel mai popular spectacol, cea mai buna parodie dupa o piesă clasică, cea mai buna regie, cele mai frumoase costume (cu implicarea Asociaţiei “Amicii muzeului” Zalău), premiul special pentru cel mai bun narator – Răzvan Rusan, premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar – Iulia Bican, premiul II pentru cea mai bună actriţă în rol principal – Anda Pop, premiul I pentru cel mai bun actor – Adrian Păuşan, premiul II pentru cel mai bun actor – Cristian Vale şi premiul special pentru cel mai bun cuplu de actori în rolul slujitorilor – Flavius Pop şi Daniel Şamşodan.

Muncă, talent şi seriozitate

Secretul reuşitei stă, potrivit coordonatorului trupei, în multă muncă, seriozitate şi talent, toate completate de inspiraţia în alegerea piesei: "Această activitate extraşcolară le dezvoltă creativitatea, curajul de a vorbi în faţa unui grup de persoane, încrederea în propria persoană, îi ajută să fie mai organizaţi, mai responsabili şi să înveţe să lucreze în echipă. Spectatorii nu trebuie să se plictisească. Dacă le oferi o reprezentaţie foarte serioasă şi statică, nu ai şanse să câştigi. Tocmai de aceea trupa noastră a optat pentru o variantă presărată cu umor, care să fie dat nu neapărat de replicile personajelor, cât şi de jocul scenic".

Festivalul Naţional de Teatru în Limba Engleză are ca obiectiv valorificarea potenţialului artistic, a competenţelor lingvistice şi dezvoltarea spiritului competiţional al elevilor, prin punerea în scenă a unor piese de teatru în limba engleză; dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi interpretative; încurajarea climatului şi a atitudinii creatoare în colectivităţile de elevi; creşterea motivaţiei elevilor în învăţarea limbii engleze; identificarea şi afirmarea tinerelor talente, a copiilor cu aptitudini speciale; iniţierea şi derularea unor schimburi de experienţă între trupe de teatru alcătuite din elevi; transfer cultural între elevi aparţinând unor comunităţi diferite; dezvoltarea teatrului ca instrument de promovare a educaţiei.

Manifestarea din acest an a reunit peste 400 de elevi de gimnaziu şi liceu, care au pus în scenă 29 de piese de teatru în limba engleză. Din echipa “Prosopeio” fac parte Anda Pop, Giulia Duca, Iulia Bican, Ruxandra Bologa, Tatiana Tico, Andra Ciupe, Daria Gordan, Alina Damşa, Adrian Păuşan, Răzvan Rusan, Cristian Vale, Matei Labo, Flavius Pop, Daniel Şamşodan, Alexandra Oros, Andreea Puşcaş şi Oana Ciaca – decor şi Cristian Şandor – sunet. Ei sunt coordonaţi de către Lucia Bălănean, profesor de limba engleză la CNS Zalău.

Festivalul de la Cluj-Napoca a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi CETA (Asociaţia Profesorilor de Limba Engleză Cluj), cu sprijinul partenerului media Casa Radio Cluj.

