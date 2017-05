FOTO Aproape 250 de ciclişti au pedalat la Sălaj Velo Tur. Cine sunt câştigătorii

Concurenţii au putut alege între două curse: cea scurtă, de 59 km, şi cea lungă, de 115 km, cu o elevaţie maximă de 632 m altitudine, cu căţărare de peste 1.400 m şi o coborâre similară. În ambele, startul s-a dat de la Poarta Praetoria a Complexului Arheologic Porolissum, tot acolo fiind şi finalul curselor.

"Bine aţi venit aici, unde în urmă cu 2.000 de ani era o aşezare importantă. Sper că am reuşit să vă oferim un traseu interesant, o cursă interesantă şi le mulţumesc tuturor celor care s-au gândit şi care au luat decizia de veni aici, în Sălaj, pentru o asemenea sursă şi lui Alex Ciocan, în principal, care a fost "motorul" evenimentului. Sper ca în fiecare an să găsim ceva în plus, ca să facem cursa tot mai atractivă", a declarat, înaintea startului, Tiberiu Marc, preşedinte Consiliul Judeţean Sălaj.

Sportivii de la CSA Steaua Bucureşti au pus stăpânire pe podiumul cursei de 115 km - experţi. Astfel, cel mai bun timp a fost scos de Cosmin Bidilici, urmat de Daniel Crista şi Marius Petrache. La amatori, câştigător a fost Marian Frunzeanu, locul II fiind cucerit de Roland Schmidt, iar locul III, de Florin-Cătălin Manea.

La cursa scurtă rezervată amatorilor, pe podium au urcat David Urd (locul I), Gheorghe Stana (locul II) şi Bogdan Bartic (locul III).

Lista completă a câştigătorilor poate fi consultată pe Road Grand Tour.

Sălaj Velo Tur a fost organizat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Zalău, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Asociaţia Amicii Muzeului, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, centrele de informare turistică active la nivel judeţean şi Agenţia Naţională de Presă Agerpres.

